Trânsito é liberado no acesso da Avenida Mário Covas ao Satélite

A inauguração do novo espaço do NPD (Núcleo de Produção Digital), realizada nesta quinta-feira (19), no MIS (Museu da Imagem e do Som), marca um passo significativo para o desenvolvimento do setor audiovisual em Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, em Campo Grande, e […]