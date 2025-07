Procon-JP registra diferença de mais de R$ 570 no preço da tinta em pesquisa para material de construção

O consumidor que está pensando em construir ou reformar o imóvel precisa ficar atento às diferenças nos preços do material de construção em João Pessoa, que podem chegar a R$ 571,20, a exemplo da tinta de parede branca alto brilho Coral 18 litros que oscila entre R$ 349,90 (Carajás Construções – Geisel) e R$ 921,10 (Mestre Home Center – Torre), variação de 163,25%.

A pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) para preços de material de construção encontrou a maior variação do levantamento, 263,80%, na massa acrílica interna Coral lata com 25 litros, que está com preços entre R$ 73,90 (New Center – Torre) e R$ 268,85 (Mestre Home Center – Torre), diferença de R$ 194,95.

O Procon-JP esteve em 10 estabelecimentos da Capital nesta segunda-feira (7) e traz preços de 99 itens, como areia, brita, cal, cola, cimento, caixa d’água, ferro, massa corrida, massa acrílica (interna e externa), pias, pedras, portas, pregos, telhas, tijolos, tubos, tintas, verniz e solvente.

Outras diferenças – A segunda maior diferença, R$ 494,01, ficou com a tinta de parede branca alto brilho Suvinil 18 litros, com os preços oscilando entre R$ 334,99 (Lojão da Econômica – Planalto Boa Esperança) e R$ 829,00 (Carajás Construções – Geisel), variação de 147,47%; seguido do milheiro do tijolo oito furos Bom Produto, R$ 300, com preços entre R$ 900 (Armando Nobre Soares – Paratibe) e R$ 1.200 (Comercial – Mozandil), variação de 33,33%.

Outras variações – A tinta acrílica foi o produto que apresentou as outras duas maiores variações: a externa Iquine lata com 25 litros, 202,84%, que está oscilando entre R$ 70 (Depósito Professor Paredes – Torre) e R$ 211,99 (Lojão da Econômica – Planalto Boa Esperança), diferença de R$ 141,99; e na interna Equine lata com 25 litros, 191,64%, com preços entre R$ 72,69 (Depósito Professor Paredes – Torre) e R$ 211,99 (Lojão da Econômica – Planalto Boa Esperança), diferença de R$ 139,30.

Estabelecimentos visitados – A pesquisa do Procon-JP visitou os seguintes locais: Comercial Mozandil (Torre); Armando Nobre Soares (Paratibe); Depósito Professor Paredes (Torre); Lojão da Econômica (Planalto Boa Esperança); O Mestre Home Center (Torre); Comercial Triunfo (Mandacaru); Varejão da Construção (Monsenhor Magno); Carajás Construções (Ernesto Geisel); New Center (Torre); e Empório da Construção (Bairro dos Estados).