Projeto orienta moradores sobre uso correto do esgoto e traz resultados efetivos na saúde da fronteira

O agente de endemias Anderson Santana acorda cedo, organiza o roteiro e segue para o bairro São Bernardo, em Ponta Porã, região de fronteira do Estado. Além das inspeções e orientações rotineiras, agora ele tem uma nova missão. Desde o ano passado faz a conscientização dos moradores sobre o uso correto da rede de esgoto.

“Informação sempre é bem-vinda. A gente explica aos moradores sobre como utilizar o esgoto da maneira correta, não jogar o que não deve. Muita gente ligava a calha no esgoto e já não faz mais isto. Sempre tem aquele bate-papo, posso jogar o borro de café na pia? Não pode. Caiu o papel higiênico, posso dar descarga? Pode entupir a rede. A água da chuva também excede o limite. As pessoas tiram as dúvidas e como estamos sempre com eles, existe confiança”, explica Santana.

Esta orientação não é feita apenas por ele, mas pelos 220 agentes comunitários (saúde e endemias) de Ponta Porã. Tudo começou em junho do ano passado quando passaram por uma capacitação promovida pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) em parceria com a prefeitura municipal.

Eles fazem parte de um projeto pioneiro e sem precedentes, que tem a informação como principal ferramenta para melhorar a saúde pública e contribuir com o meio ambiente. O projeto piloto “Saúde, Saneamento e Meio Ambiente” se tornou referência e até ganhou prêmios por seus resultados práticos.

Após dez meses de implantação do projeto, foi feito um levantamento de indicadores tanto do saneamento, como de saúde pública. Observou-se que houve uma redução de 19% no indicador de extravasamento de esgoto e 12% na incidência desta ocorrência nas ruas, que ocorre por uso incorreto da rede. O período analisado foi de julho de 2023 a abril de 2024, em comparação a julho de 2024 até abril de 2025 (com o projeto em vigor).

Já na saúde teve redução de 97% nas notificações de casos de dengue e chikungunya, levando em contas as 16 primeiras semanas (epidemiológicas) de 2024 e mesmo período em 2025. Assim como queda de 11% nos casos de internação por diarreia aguda (18 semanas epidemiológicas de 2024 e 2025), que tem ligação direta com saneamento básico.

Além da conversa, os moradores também recebem panfletos e cartilhas sobre o uso correto da rede de esgoto. “Os agentes sempre vêm aqui conversar com a gente, recebi a orientação sobre esgoto, até para gente saber. Ficou melhor depois de receber as informações, ficamos por dentro do que pode e do que não pode. A gente aprende muita coisa”, conta Maria Luiza Ovedo, moradora do bairro São Bernardo, em Ponta Porã. Ela nasceu na região de fronteira e mora na cidade faz 24 anos.

Custo zero

Além dos resultados práticos, a economia dos recursos públicos chama atenção, pois o projeto tem praticamente “custo zero” para ser implantado, já que a orientação sobre esgoto ocorre pelos agentes comunitários, que fazem as visitas aos moradores todos os dias. Eles receberam a capacitação e os panfletos explicativos.

“O projeto veio de encontro com a necessidade da gente educar a população com uso correto do esgoto. Assim nós unimos forças entre a Sanesul, nossa parceira MS Pantanal (PPP do Esgoto) e a prefeitura municipal. Os agentes receberam a capacitação e agora levam as informações na casa das pessoas”, explicou Célio Poveda Filho, gerente regional da Sanesul, em Ponta Porã.

Ele destaca que 90% do extravasamento do esgoto nas vias públicas ocorre devido ao mau uso da rede pelos moradores. “Esta utilização correta trouxe benefícios muito grandes, porque quando falamos em cobertura de esgoto e água tratada, falamos de saúde. O projeto já fez um ano, já colheu os frutos deste trabalho, tendo os agentes de saúde e de endemias como atores principais. Eles são fundamentais, têm a confiança e o respeito dos moradores”.

Protagonistas nesta ação, os agentes reconhecem que a conversa e bom diálogo fazem a diferença na hora de informar. “Fiquei bastante contente com esta capacitação, pois a gente teve que aprender, para ensinar às pessoas. Sou bem recebido nas casas graças a Deus, conheci bastante pessoas neste período. Eles têm muitas dúvidas sobre uso do esgoto, como a água da chuva que precisa ir para outro lado. Uma das coisas que aprendi e passo é que não pode jogar o óleo na pia da cozinha, ele é um dos grandes vilões, porque ele entope a rede”, contou Oscar Cuevas, agente de saúde de Ponta Porã.

Cuevas entende que esta orientação reflete na saúde das pessoas. “Nossa missão é prevenir. Eu vim de outra área, estudei seis anos direito no Paraguai e me formei como advogado, mas agora estou na saúde, são áreas diferentes, mas nas duas lidamos com pessoas. O conhecimento das leis também ajuda no meu trabalho. Estou contente com minha atividade”.

Projeto contínuo

Com resultados positivos e economia de gastos, a iniciativa que começou como projeto piloto, agora se tornou contínuo, sem prazo para terminar. Os agentes continuam orientando as pessoas sobre o uso correto do esgoto, com entrega de panfletos e esclarecendo dúvidas.

Isto tem relação direta com a saúde pública. “São 150 agentes de saúde e 70 agentes de endemias que continuam fazendo esta conscientização, não precisa contratar ninguém. Começamos no ano passado nesta parceria de sucesso com o Governo do Estado e Sanesul. Trata-se da saúde e bem-estar das pessoas. Projeto contínuo. Não vai parar, pois a informação precisa ser repetida, sedimentada e consciente, até ficar na cabeça das pessoas”, afirmou o secretário de saúde de Ponta Porã, Daniel Lima Kayatt.

Ele destaca que a redução do extravasamento de esgoto nas ruas contribui para o combate à dengue na cidade. “Quando o extravasamento de esgoto estava muito alto, acumula mais água e com períodos de chuva tem uma proliferação de ovos de mosquito da dengue. Mas agora com a redução (extravasamento) os números de caso de dengue estão muito menores do que ano passado. São menos pessoas infectadas, que podem até evoluir para o óbito”.

Referência de sucesso, o projeto pode ser exportado para outras cidades. “Proposta que pode ser implementada em outros municípios. Já tivemos reunião com diretores da Sanesul e secretários de saúde das cidades que estavam presentes. Divulgar o que é bom, projeto que não tem custo, pois é baseado em uma conversa, informação à população”, observou o secretário.

O projeto está tendo o devido reconhecimento. Foi premiado (terceiro lugar) na categoria “Meio Ambiente” do Prêmio Nacional Universalizar e no III Prêmio Ipê Amarelo de Meio Ambiente, promovido pelo CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), onde faturou o segundo lugar do certame.

Na avaliação das autoridades levar estas informações de forma acessível e clara à população dá a devida importância ao saneamento básico e a promoção à saúde. A inclusão dos agentes (saúde e endemias) facilita este caminho, já que eles estão dentro das residências e tem a confiança dos moradores.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom

