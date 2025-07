São José dos Campos lidera os Jogos Regionais com 99 pontos

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

Com 99 pontos, São José dos Campos vem liderando a classificação dos Jogos Regionais depois de 5 dias de disputa. Na segunda posição aparece Pindamonhangaba, com 62, seguida de Santa Isabel, com 37.

A competição prossegue até domingo (13), com a cerimônia de encerramento programada para o complexo do Teatrão, na Vila Industrial.

A delegação joseense foi campeã em 11 das competições já encerradas. A cidade, que neste ano busca o 12º título consecutivo dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado, venceu as disputas de ginástica rítmica, handebol feminino sub-21, badminton feminino e masculino, basquete 3×3 masculino e feminino, biribol, judô masculino e feminino e taekwondo masculino e feminino.

Nesta terça-feira (8) mais três modalidades serão encerradas: malha, handebol masculino e atletismo masculino e feminino. As modalidades coletivas prosseguem nos próximos dias. Na quarta (9) começam as competições de natação, prosseguindo até quinta (10), na piscina da Casa do Jovem, em Santana.

Mais informações na página dos Jogos Regionais.



