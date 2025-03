Secretaria de Educação realiza eleições para escolha dos representantes de turma em parceria com TRE

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está realizando nas escolas da Rede Municipal as eleições de representantes de turma. A ação faz parte do ‘Programa de Liderança Estudantil’ e conta com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), que fornece as urnas eletrônicas.

A iniciativa tem a gerência do Departamento de Programas Integradores (DPI) da Diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e a escolha dos alunos é feita por votação secreta, garantindo que todos tenham oportunidade. “A democracia começa aqui na escola! Estamos escolhendo os alunos líderes que representarão suas turmas e terão uma voz ativa em nossa rede de ensino. A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada e nossa rede tem incentivado”, destacou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

O objetivo das eleições nas escolas é promover o protagonismo estudantil através de representatividade, a partir da participação ativa dos estudantes nos espaços democráticos das unidades de ensino, fomentando e articulando o protagonismo coletivo intra e extramuros nas escolas.

Todos os estudantes devidamente matriculados do 4º ano do Ensino Fundamental I ao 9º ano do Ensino Fundamental II, além de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para escolas regulares, podem disputar. Nas unidades que funcionam em tempo integral disputam as eleições alunos do 1º ao 9º ano e EJA.

Maria Alice é aluna do 4º ano, turma A, da Escola Municipal Lions Tambaú, no bairro Bancários. Ela está disputando pela primeira vez a eleição e falou sobre este momento. “Eu quis ser candidata porque eu quero ter a honra de ajudar os meus amigos que têm mais dificuldades nas tarefas. E também para ajudar a professora, porque tem alguns alunos que precisam melhor a leitura. Então, eu e minha amiga Thaemy Yasmim, que é minha vice, vamos ajudá-los a serem melhores nas atividades”, disse confiante a candidata.

A Escola Lions Tambaú tem oito chapas registradas apenas nas turmas do 4º ano e 10 nas turmas do 5º ano. Ênio Gabriel foi o representante da turma dele em 2024. Agora, no 5º, representando a ‘turma A’, vai tentar a reeleição. “Eu quero continuar ajudando minha turma. Orientar a não jogar lixo no chão, respeitar os alunos, ajudar a professora. Este ano a turma pediu para eu ser presidente de novo, porque gostaram de mim”, afirmou.

Além de representarem as turmas, os eleitos terão que exercer o protagonismo, estimulando a interação entre os alunos da turma com reflexões e debates, buscando a melhor convivência no ambiente escolar; divulgar todas as informações repassadas pela direção escolar, especialistas, equipe pedagógica e professores; orientar os colegas nas suas dúvidas; entre outras missões.

“Eles estão vivenciando uma prática de cidadania, onde estão tendo o direito a votar e também a ser votado. Uma eleição dessa, com os alunos, tem na responsabilidade o cuidar da turma dele. E as turmas têm que conversarem entre si. Ele não cuida só da dele. Uma decisão coletiva, por exemplo, que precisa do aval das outras turmas, eles vão nas salas de aula, explicam e desenvolvem projetos, principalmente com as crianças da educação infantil. Eles também buscam resgatar as brincadeiras populares, que eu acho isso muito legal. Assumem essa responsabilidade e se tornam agentes proativos e ativos dentro da escola”, disse a diretora administrativa da Lions, Maria da Luz.

Diogo Barbosa é servidor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-PB e está acompanhado de perto todo este processo nas unidades de ensino da Rede Municipal. “O TRE entende que faz parte da missão dele não apenas planejar, executar eleições, mas também educar a uma nova geração de eleitores. Nesse sentido, a gente já tem um trabalho consolidado junto ao público estudantil, onde a gente busca, através de diversas formas, despertar essa consciência política desde cedo em cada um deles”, falou.

As eleições acontecem até o dia 4 de abril, no turno manhã. O encerramento será na Escola Municipal Ubirajara Targino Boto, no bairro do Cristo Redentor.