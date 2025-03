ASSISTIR AO VIVO França x Croácia na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Posted on

*Canobbio Recusa River Plate e Encaminha Acerto com Clube Europeu* O atacante Agustín Canobbio, do Athletico Paranaense, recusou uma proposta do River Plate e está prestes a se transferir para um clube europeu, segundo informações exclusivas do Canal Três Pontos. Essa decisão marca um novo rumo na carreira do jogador uruguaio. *Detalhes da Transferência* – […]