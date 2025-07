Prefeitura oferece semana de diversão nas férias escolares

Lucas Lemes





Esporte e Qualidade de Vida

Com a chegada do recesso escolar de julho, a Prefeitura de São José dos Campos se prepara para receber uma programação especial voltada ao público infanto-juvenil.

Entre os dias 14 e 18 de julho de 2025, será realizada mais uma edição do projeto “Brincando nas Férias”, iniciativa que leva lazer, brincadeiras e muita diversão a diferentes regiões da cidade.

A ação é promovida com o objetivo de proporcionar mais momentos de convivência entre pais e filhos, recreação e bem-estar para crianças e adolescentes durante o período das férias escolares. As atividades são para todas as idades e acontecem das 14h às 17h, de forma gratuita, em dois locais fixos – o Parque Ribeirão Vermelho e o Centro da Juventude – além de outros bairros que serão atendidos por quatro equipes itinerantes.

A cada dia, novos locais recebem a estrutura do projeto, com jogos, oficinas, brincadeiras e atividades ao ar livre, sempre com o acompanhamento de monitores e educadores preparados para garantir a segurança e a alegria dos participantes.

Locais Fixos

Centro da Juventude

Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América

Avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova (Portaria A)

Locais Itinerantes

Agenda Brincando nas Férias – 14 a 18 de julho

Segunda-feira – 14/07

Coqueiro – Rua Elder Oliveira Prata (antiga R. 3 com Av. 1) – Leste

Jardim São Leopoldo / Santo Onofre – Praça Mauro Ribeiro de Souza – Leste

Mirante do Buquirinha – Av. 1, Quadra Coberta – Norte

Jardim Por do Sol – Rua Renato Alves da Cunha (altura do nº 213) – Oeste

Terça-feira – 15/07

Vila Adriana – Praça João Batista Leite – Sudeste

Jardim Helena Monterrey – Praça José Ricardo Monteiro – Leste

Residencial Armando Righi – Praça Waldomiro Waldevino do Vale – Leste

Jardim Morumbi – Rua Francisco de Assis Dias, 104-106 – Sul

Quarta-feira – 16/07

Jardim Motorama (SAMA) – Av. das Rosas, 270 – Leste

Pinheirinho dos Palmares – Emefi Maria Antonieta F. Payar – R. Arlindo Ignácio, s/n – Sudoeste

Vila São Geraldo – Campo de Futebol – Rua Primavera, 104 – Norte

Jardim Colonial – Praça El Shadai – Sul

Quinta-feira – 17/07

Jardim da Granja – Praça Hércules, 140 – Sudeste

Jardim Itapuã – Rua Luiz Carlos Fraga e Silva (próx. Cancha de malha) – Leste

Comunidade Nossa Sra. Aparecida – Beira Rio – Urbanova – Oeste

Jardim São José II – Emefi Profª Rosa Tomita – Rua Ayrton Senna da Silva, 90 – Leste

Sexta-feira – 18/07

Dom Pedro I – Praça Maria A. Santos – Rua Adilson José da Cruz (próx. ao CAIC) – Sul

Vila Cristina – Rua Durvalina Isaura da C. Araujo (ao lado da Emei Cremilda A. Azevedo) – Norte

Santa Inês – Poliesportivo – R. Ricardo Paiva Vieira – Leste

São Francisco Xavier – Praça da Matriz – Norte

Tô de Férias



No mesmo período, acontece também o “Tô de Férias” que oferece atividades de lazer e recreação para crianças e jovens em três unidades esportivas de São José dos Campos.

A ação realizada pela OS São José Desportivo ocorre diariamente, de 14 a 18 de julho, das 14h às 17h, no Poliesportivo Altos De Santana (Av. Alto do Rio Doce, 809), Poliesportivo Campo dos Alemães (Rua Valter Dellú, s/n) e Poliesportivo Jardim Cerejeiras (Av. Vinte e Três de Dezembro, 400). Entrada gratuita.



