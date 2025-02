Saae/Sorocaba implanta muro de contenção em córrego na Zona Oeste – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (Saae) realiza obras para implantação de muro de contenção na margem do Córrego Itanguá, na Avenida Cecília Meireles, bairro Cidade Jardim, Zona Oeste do município. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o fim de março, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

A intervenção é necessária devido às fortes chuvas ocorridas em janeiro deste ano, que causaram o desbarrancamento de parte do talude do córrego, no trecho da Avenida Cecília Meireles, altura do número 600, sob o Viaduto Engenheiro Eraldo Couto Campelo.

Imediatamente após as chuvas de janeiro, equipes da autarquia iniciaram os trabalhos de estabilização do talude e de construção do muro de contenção, com tela tipo gaiola, arame galvanizado e pedra marroada, também conhecido como “gabião”. A ação visa conter e prevenir o deslizamento do talude do córrego em uma extensão de cerca de 70 metros lineares.

“O Saae/Sorocaba está atento a todos os córregos que atravessam o município, nos quais são realizados regularmente serviços de manutenção e limpeza, para que o escoamento das águas ocorra da forma mais livre possível, no intuito de combater possíveis cheias”, aponta o diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.