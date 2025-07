Secretário-geral da ONU visita o Museu do Amanhã e recebe convite para participar de fórum no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Museu do Amanhã se tornou um ícone da Região Portuária – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recebeu, nesta terça-feira (8/7), o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para uma visita ao Museu do Amanhã, na Zona Portuária da cidade. A iniciativa partiu do próprio líder da ONU, que está no Rio para compromissos relacionados à Cúpula do BRICS, encerrada na segunda-feira (7/7). O encontro foi organizado pela Prefeitura do Rio e contou com a presença do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, do coordenador de Relações Internacionais do município, Ilan Cuperstein, e da secretária municipal de Meio Ambiente, Tainá de Paula, além de diretores e coordenadores da ONU.

– Agradeço a Organização das Nações Unidas por reconhecer o compromisso das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas. A ONU tem um papel fundamental ao apoiar iniciativas e programas para promover a resiliência climática urbana. As cidades estão na ponta desse importante processo para reduzir os riscos de desastres relacionados ao clima – disse Eduardo Paes ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Durante o encontro, o prefeito convidou Guterres a participar do Fórum de Líderes Locais da COP30, que será realizado no Rio de Janeiro de 3 a 5 de novembro de 2025, dias antes da COP30, em Belém (PA). Organizado pela Bloomberg Philanthropies, em parceria com a presidência da COP30, o Fórum reunirá líderes subnacionais de todo o mundo, para discutir soluções climáticas locais. Um dos eventos de maior destaque da conferência será a Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, que contará com a participação de mais de 100 prefeitos de grandes cidades.

O Fórum de Líderes Locais da COP30 tem como objetivo reforçar o multilateralismo por meio da diplomacia subnacional (cidades e governos estaduais), promover uma maior colaboração entre governos nacionais e locais para o fortalecimento e cumprimento das NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) e contribuir para desbloquear e ampliar o financiamento climático local, fortalecendo a resiliência e os esforços de adaptação de cidades e estados. São encontros de alto nível que vão reunir líderes locais e globais no Rio para reafirmar que cidades e estados não são coadjuvantes, mas parceiros essenciais na governança climática. No fim dos encontros do Rio, recomendações dos governos subnacionais serão passadas para a organização da COP30, reforçando a importância de incluir as cidades nas discussões dos países.

Durante a visita, o prefeito também destacou que o próprio Museu do Amanhã sediará outro evento de grande importância este ano: o Earthshot Prize, uma das principais premiações ambientais do mundo, fundada pelo Príncipe William, do Reino Unido. A cerimônia, que será realizada pela primeira vez na América Latina, ocorrerá no dia 5 de novembro.

Outro tema abordado durante o encontro foi o recente título concedido ao Rio pela UNESCO: Capital Mundial do Livro 2025. A cidade é a primeira de língua portuguesa a receber essa honraria, que reconhece a excelência dos programas de incentivo à leitura desenvolvidos pelo município. Os representantes da Prefeitura apresentaram a António Guterres, português nascido em Lisboa, os impactos do título na promoção da literatura lusófona e no estímulo à leitura na cidade, que vem investindo em programas e eventos especiais voltados ao livro, além da revalorização de equipamentos públicos, como bibliotecas.

O prefeito do Rio presenteou António Guterres com gravuras do Rio, do artista plástico Carlos Gustavo Nunes Pereira, conhecido como Guta, com a coleção de livros de Machado de Assis, da Editora Nova Aguilar, com o livro de Ruy Castro “Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio”, com o livro “Na ponta da língua: o nosso português da cabeça aos pés”, do romancista Caetano Galindo, e com a coleção de plaquetes “Domingo eu vou ao Maracanã” sobre os quatro grandes times do Rio Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, escritos por João Carlos Eboli, Helio de La Peña, Pedro Bial e Ruy Castro.

Localizado na Praça Mauá, o Museu do Amanhã é um equipamento cultural da Prefeitura voltado para ciência, tecnologia e sustentabilidade. Projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o museu é abastecido inteiramente por energia limpa e foi inaugurado em 2015, como parte do projeto de revitalização da Zona Portuária conduzido pela gestão Paes.