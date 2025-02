Por saobernardofc.com.br

São Bernardo FC Empata com Novorizontino e se Mantém Líder do Grupo C

Na noite de quinta-feira, 6 de fevereiro, o São Bernardo FC enfrentou o Novorizontino pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em uma partida marcada por clima instável e uma forte paralisação devido a raios. O empate em 1×1 manteve o Tigre na liderança do Grupo C, mesmo com o resultado que não foi considerado ideal para as suas pretensões na competição.

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes demonstrando intensidade e boas jogadas, embora sem grandes oportunidades de gol. Três cartões amarelos foram distribuídos, refletindo a intensidade do duelo. No entanto, aos 39 minutos, o jogo foi interrompido devido a uma tempestade que provocou uma grande quantidade de raios no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A paralisação durou cerca de 40 minutos e só foi retomada por volta das 20h10.

No reinício da partida, o São Bernardo mostrou um bom futebol e logo antes do intervalo, aos 45 minutos, Jean, ex-jogador do Corinthians e Botafogo, abriu o placar para o Tigre, colocando o time em vantagem. No entanto, o segundo tempo foi de domínio do Novorizontino, que pressionou e conseguiu igualar o marcador. Aos 41 minutos da segunda etapa, o atacante Hugo Sanches, que havia entrado no lugar de Rodrigo Ferreira, empatou para o time da casa, decretando o 1×1 final.

Apesar do empate, o São Bernardo continua na liderança do Grupo C, com 15 pontos, à frente de seu rival Palmeiras, o atual campeão paulista, e mantém a vantagem sobre o Mirassol, que perdeu para o São Paulo. A equipe do ABC agora ocupa a segunda colocação na classificação geral, com a liderança do grupo assegurada. Já o Novorizontino, com o empate, segue em quinto lugar na classificação geral, empatado com o Guarani.

Com a próxima rodada já a vista, o São Bernardo FC buscará recuperar os pontos perdidos, enquanto o Novorizontino continuará sua luta pela permanência na parte superior da tabela. A partida mostrou que, apesar de alguns obstáculos, como o clima adverso, o São Bernardo ainda é forte na disputa e deve seguir firme na luta pelo título estadual.

São Bernardo FC: 1

Novorizontino: 1

Com este resultado, as equipes se preparam para os próximos desafios do Campeonato Paulista, que promete muitas emoções nas rodadas seguintes.