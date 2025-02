Por MRNews



Prefeitura de Sento Sé Intensifica Manutenção e Limpeza nos Cemitérios

Por SENTO SÉ AGORA

A Prefeitura de Sento Sé, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tem intensificado os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios da cidade, especialmente após as últimas chuvas que causaram transtornos na região. A ação foi iniciada na terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, e abrangeu o Cemitério Velho, localizado no bairro Populares, o Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Cícero Borges, e o Velatório Irmã Estela, no bairro Cidade Nova.

As equipes de limpeza estão realizando a remoção de entulhos, capina e uma limpeza geral nos espaços, com o objetivo de garantir a conservação dos cemitérios e proporcionar um ambiente mais organizado e adequado para a visitação. Essa medida visa assegurar que os locais, que são de grande importância para a comunidade, estejam sempre em condições dignas de uso.

O secretário municipal de Obras, Samuel Antunes, destacou a importância dessa ação para a cidade. “As chuvas causaram alguns transtornos, e estamos trabalhando para manter os cemitérios limpos e bem cuidados. Esta ação reforça nosso compromisso com a manutenção dos espaços públicos, respeitando a memória dos entes queridos e oferecendo mais conforto aos visitantes”, afirmou.

A iniciativa tem o apoio da comunidade e é um reflexo do trabalho contínuo da gestão municipal para manter a cidade limpa e bem cuidada. Além disso, a Prefeitura tem recebido elogios dos moradores que destacam a relevância da ação, especialmente em momentos de grande fluxo de visitantes aos cemitérios.

Com o início dos serviços, a Prefeitura de Sento Sé reforça seu compromisso com o bem-estar da população, garantindo que os espaços públicos da cidade, como os cemitérios, estejam em condições ideais para a visitação e o respeito aos entes queridos.

Texto: Gardennia Garibalde – Ascom PMSSE

Fotos: Alex Antunes – Ascom PMSSE