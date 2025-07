São José caminha para confirmar o 12º título seguido dos Regionais

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

Após seis dias intensos de competições, São José dos Campos segue firme na liderança dos 67º Jogos Regionais. De acordo com o último boletim divulgado na noite desta terça-feira (8), a cidade soma 145 pontos e abre vantagem sobre a vice-líder Pindamonhangaba, que aparece com 114. Na terceira colocação está Jacareí, com 69 pontos, seguida por Campos do Jordão (64) e Taubaté (61).

Com essa vantagem confortável na classificação geral, São José dos Campos está muito próxima de garantir o 12º título consecutivo dos Jogos Regionais, feito que pode ser confirmado nesta quarta-feira (9), com a disputa das finais de diversas modalidades.

Nesta quarta, São José briga pelo ouro nas finais do tênis de campo feminino, vôlei feminino e vôlei masculino. O campeão soma 9 pontos e o vice, 7.

Além da busca pelo título, o desempenho nos Jogos Regionais também serve como preparação e vitrine para os Jogos Abertos do Interior, outra competição de peso no calendário esportivo paulista.

Os dois primeiros colocados de cada modalidade avançam aos Abertos e até o momento todas as equipes joseenses garantiram classificação para a competição que acontecerá em Ribeirão Preto, no segundo semestre, ainda sem data confirmada.

Os Regionais prosseguem até o próximo domingo (13), com a cerimônia de encerramento marcada para o ginásio do Teatrão, na Vila Industrial, no período da manhã.

Confira a agenda completa de São José para esta quarta-feira



FUTEBOL

Campo do Eugênio de Melo

14h30 | São José dos Campos x Cruzeiro (Masculino) – Semifinal

Centro Esportivo Mário Weiss – Vale do Sol

14h30 | São José dos Campos x Guararema (Feminino)

FUTSAL

Centro Esportivo Mário Weiss – Vale do Sol

17h00 | São José dos Campos x Santa Isabel (Feminino livre)

18h15 | Santa Branca x São José dos Campos (Masculino sub-21)

VOLEIBOL

Complexo Esportivo Teatrão – Vila Industrial

13h00 | Guarulhos x São José dos Campos (Feminino) – final

14h30 São José dos Campos x Itaquaquecetuba (Masculino) – final

BASQUETEBOL

Ginásio Linneu de Moura

17h30 | Caçapava x São José dos Campos (Masculino sub-21)

TÊNIS

Clube de Campo Santa Rita

11h00 | Campos do Jordão x São José dos Campos (Feminino) – final

13h00 | Pindamonhangaba x São José dos Campos (Masculino)

BOCHAS

Clube Santa Rita

13h30 | São José dos Campos x Arujá

NATAÇÃO

Casa do Jovem – Santana

10h00 | 1ª Etapa de Competição

14h30 | 2ª Etapa de Competição

(atletas de São José estão entre os participantes, em várias categorias)



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida