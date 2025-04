Ação no Clube do Idoso imuniza 74 participantes – Agência de Notícias

Posted on

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, abre nesta quarta-feira (5), a partir das 10h, as inscrições para o curso básico online e gratuito da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Serão três turmas ministradas por quatro professores surdos: uma com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras; […]