Com atuação municipalista, Governo de Mato Grosso do Sul recebe demandas de Aquidauana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco no municipalismo e na gestão eficiente dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado iniciou uma nova etapa de reuniões de trabalho do programa MS Ativo. No encontro, realizado na tarde desta segunda-feira (5), o governador Eduardo Riedel explicou sobre a importância de definir as prioridades de investimentos em cada município, de acordo com as necessidades estabelecidas pelas prefeituras.

“Quando a gente fala em pavimentar o município, fazer saneamento básico é uma diretriz estratégica de desenvolvimento do Estado. São instrumentos para a política de investimento para melhorar a vida das pessoas”, explicou Riedel. Em Aquidauana, já são mais de R$ 110,7 milhões em investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Na saúde, as obras em execução são do CEM (Centro de Especialidades Médicas) – com mais de R$ 1,9 milhões em investimentos e mais de 53,5% dos serviços de reforma realizados – e ainda a ampliação do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, que recebe mais de R$ 8 milhões em recursos.

“A reunião com o governador e os deputados, com a presença dos vereadores de Aquidauana, é importante para o município. Trouxemos prioritariamente duas pautas, a questão de pavimentações, investimento em infraestrutura e a questão do custeio e também investimentos no nosso hospital e no Centro de Especialidades Médicas”, explicou o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico.

Já na educação foram reformadas dez escolas, cinco delas já concluídas. Na área de infraestrutura, como parte do MS Ativo, o município tem R$ 65,4 milhões em obras diversas de pavimentação, drenagem, saneamento básico e a revitalização emblemática do Parque Ecológico Lagoa Comprida – com R$ 22,8 milhões em recursos.

O programa MS Ativo, lançado em abril de 2024, transforma o cenário dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul com investimentos em obras de infraestrutura urbana, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

Com foco na gestão pública orientada para resultados, o MS Ativo representa um novo modelo de parceria entre o governo estadual e os municípios, atuando de maneira direcionada conforme as demandas locais. O programa tem papel fundamental no avanço do municipalismo e no fortalecimento das cidades.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom