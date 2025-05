CSI e PM recuperam veículo furtado em ação integrada

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Na manhã deste sábado (3), um veículo com registro de furto em Caçapava foi identificado pelo sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos.

Após o alerta do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), a placa do veículo foi cadastrada no sistema do CSI. Pouco depois, o carro entrou em São José dos Campos, sendo identificado pelos radares inteligentes do viaduto Santa Inês. A informação foi imediatamente repassada às viaturas da Polícia Militar em patrulhamento.

O veículo foi localizado próximo à Escola Municipal Ana Maria de Arruda Pereira, onde teve início o acompanhamento policial. A fuga terminou na Avenida Tancredo Neves, onde o carro foi interceptado e os suspeitos detidos e levados ao 1º Distrito Policial (CPJ).

Tecnologia

A atuação integrada entre o CSI e a Polícia Militar reforça a eficiência do monitoramento inteligente no combate ao crime. Desde a criação do Centro, mais de 700 veículos com queixa de furto ou roubo já foram recuperados em São José dos Campos, graças ao cruzamento de dados em tempo real e ao uso de câmeras inteligentes espalhadas pela cidade.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão