Sada Cruzeiro derrota Vôlei Renata/Campinas e é campeão da Superliga

Depois de parar de forma surpreendente nas quartas de final da temporada passada, o Sada Cruzeiro deu o troco no Vôlei Renata/Campinas neste domingo (4) e se sagrou campeão da Superliga Masculina 2024-25 ao derrotar o adversário, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-23, 25-23 e 25-21, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com o título, a equipe mineira se iguala ao rival estadual, o Minas, como maior vencedor da história da competição, com nove conquistas. O detalhe é que todos os títulos do Cruzeiro foram conquistados da temporada 2011-12 para cá, com nove troféus nas últimas treze edições (a temporada 2019-20 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19).

Pouco mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no Ibirapuera, três dias depois da final da edição feminina, realizada no mesmo local. No primeiro set, chamou a atenção o domínio da equipe de Campinas, que conseguiu abrir vantagem e sustentar a liderança sem maiores problemas, fechando em 25-18, no que acabou se tornando a parcial menos acirrada da final.

No segundo set, foi a vez de o Cruzeiro disparar na frente, mas o Campinas reagiu e chegou a igualar. No entanto, na hora decisiva o Cruzeiro soube fechar.

A terceira parcial teve equilíbrio constante, sendo decidida apenas na reta final com um ponto de Lucão, que acabou como maior pontuador do time na final, com 12 pontos.

Aliviando a pressão, o Cruzeiro chegou ao quarto set com a confiança no alto, chegando a abrir seis pontos de vantagem no meio do set. A vitória e o título vieram em um erro de saque de Judson.

O triunfo cruzeirense negou ao Campinas a possibilidade de ser campeão pela primeira vez da Superliga, depois do vice na temporada passada. Além disso, foi a primeira vitória da equipe mineira sobre o adversário nesta Superliga, já que os dois confrontos da fase de classificação terminaram com vitória do Campinas. Por último, vingou a derrota nas quartas de final no ano anterior, quando o Cruzeiro, dono da melhor campanha na primeira fase, caiu por 2 a 1 na série melhor de três jogos.

Porém, neste ano, o Cruzeiro teve uma temporada praticamente perfeita. Além da Superliga, conquistou Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro, Sul-Americano e o Mundial de Clubes. Só não conseguiu a Copa Brasil, que ficou com o Minas.

