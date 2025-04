Governo de MS aposta na juventude para construir um futuro mais sustentável e inovador – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Programa de Estágio com foco em inovação, sustentabilidade e formação profissional está formando talentos com olhar estratégico para o futuro

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou quinta-feira (10), no Bioparque Pantanal, o novo programa de estágio ‘MS Multiplica’, iniciativa reformulada que reafirma o compromisso com a formação de jovens talentos e com a valorização da sustentabilidade e da inovação na gestão pública. O evento marcou a assinatura da resolução que abre o credenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES) para o novo processo seletivo de estagiários.

O programa, a partir deste ano de 2025, passa a ser coordenado pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), com apoio da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Educação (SED), Escolagov e Fundect. A proposta é oferecer uma vivência prática qualificada, conectada com os princípios de ESG (ambiental, social e governança), aliando capacitação, responsabilidade ambiental e foco em resultados. Hoje, 82 estagiários já integram o programa em 26 órgãos públicos do Estado.

“O MS Multiplica é muito mais que um estágio. É um ambiente de aprendizado mútuo, onde o jovem não apenas recebe conhecimento, mas também contribui com ideias, com sua energia criativa e visão contemporânea. Estamos formando uma nova geração de servidores com consciência social, ética profissional e compromisso com o futuro”, afirmou o vice-governador Barbosinha.

Durante o lançamento, o secretário de Administração, Frederico Felini, destacou que o novo modelo amplia a governança do programa, reforçando a parceria entre o Estado e as instituições de ensino. “Estamos promovendo um ambiente de inovação dentro do serviço público. Esse novo formato valoriza a atuação prática dos estagiários, estimula soluções sustentáveis e prepara os jovens para os desafios reais do mercado”, explicou.

Já o secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher, ressaltou o papel pedagógico da proposta. “A integração entre teoria e prática é um dos pontos centrais do MS Multiplica. A SED tem papel fundamental no alinhamento acadêmico e na formação continuada desses jovens. É a educação a serviço da transformação social”, disse.

O novo programa está alinhado à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), à qual o Governo de MS aderiu em fevereiro deste ano. A proposta é que os estagiários atuem em projetos com viés sustentável e inovador, ampliando o alcance das boas práticas de gestão nos órgãos públicos. O decreto estadual nº 16.565, publicado em fevereiro, atualiza as normas e institucionaliza o novo modelo de estágio.

Experiência que transforma: a visão dos estagiários

Para quem já vive o dia a dia do programa, os impactos são concretos. Lucas Stangarlin, 21 anos, acadêmico de Psicologia e estagiário no Bioparque Pantanal, contou como a atuação em acessibilidade ampliou sua visão de mundo.

“Atendo principalmente crianças autistas e pessoas com deficiência. A gente acompanha, explica os tanques, interage. E agora, com esse novo olhar para a sustentabilidade, entendo o quanto isso também deve fazer parte da nossa formação como cidadãos e profissionais”.

A acadêmica de Fisioterapia Amanda Mitiko Uezato, 25 anos, atua no Centro de Equoterapia da PMMS, e reforça que o programa tem despertado uma consciência ambiental maior entre os jovens.

“Trabalhamos em ambiente aberto, com luz natural, e iniciando uma cultura sem muitos copos descartáveis. Mas agora percebo que pequenas atitudes sustentáveis no dia a dia podem e devem ser ampliadas. A gente começa a pensar sobre isso de forma mais crítica, e isso vai além do estágio — entra na nossa vida”.

O lançamento do MS Multiplica mostra que Mato Grosso do Sul está investindo na juventude como peça-chave de uma administração pública eficiente, ética e voltada para o futuro. Com esse novo ciclo, o Estado projeta uma formação que ultrapassa o campo técnico e contribui diretamente para a construção de um serviço público mais inteligente, inclusivo e sustentável.

“Esse programa representa um novo tempo na administração pública de Mato Grosso do Sul. Estamos investindo em quem mais precisa de oportunidade, e ao mesmo tempo, formando mentes preparadas para os desafios do presente e do amanhã. O jovem de hoje é o servidor, o líder, o pesquisador e o transformador social de amanhã. E o nosso governo está aqui para abrir portas e multiplicar possibilidades”, conclui Barbosinha.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria