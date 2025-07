Comitiva da Prefeitura de Angra dos Reis conhece a JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida As equipes joseenses comemoraram mais três medalhas de ouro e três de prata neste domingo (8) nos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo disputados em São José do Rio Preto até o próximo sábado (14). O troféu de campeão foi conquistado pelas equipes […]