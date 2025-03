Agência Minas Gerais | Escolas e estudantes da rede pública de Minas Gerais podem se inscrever em diversas olimpíadas do conhecimento

Posted on

Roberto Justus, empresário e apresentador, é uma das celebridades mais reconhecidas do país. Ele é pai de Rafinha Justus e é conhecido tanto na televisão quanto no mundo dos negócios. No passado, Roberto Justus e Adriane Galisteu foram casados por um período de oito meses em 1998. Durante uma entrevista no podcast Bagaceira Chique, apresentado […]