Caracol zera fila de especialidades após implantar telemedicina com apoio do Governo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Endocrinologia, gastroenterologia pediátrica, dermatologia e outras áreas já não têm espera; tempo de atendimento caiu de até um ano para cerca de 30 dias

O município de Caracol, no sul de Mato Grosso do Sul, zerou sua fila de espera em diversas especialidades, após aderir à oferta de Assistência Médica Especializada por telemedicina, em 2023. A adesão foi possível após ingresso da SES (Secretaria de Estado de Saúde) ao Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) Telemedicina, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, áreas como endocrinologia, infectologia e pneumologia não registram pacientes em fila de espera.

Levantamento do Sisreg (Sistema de Regulação) municipal referente ao último mês confirma que as seguintes especialidades não registram nenhum paciente em espera para consulta presencial: endocrinologia (adulta e pediátrica), gastroenterologia pediátrica, dermatologia, infectologia e pneumologia. Mesmo em especialidades que ainda registram pacientes aguardando, a quantidade é reduzida. O levantamento mais recente aponta que a cardiologia tem 5 pessoas em espera, gastroenterologia adulta 2, neurologia pediátrica 2 e reumatologia 2.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Cristina Pezzini, o tempo médio de espera por uma consulta também caiu, de até um ano para cerca de 30 a 40 dias. “Ainda foi um desafio fazer com que a população confiasse em um novo modelo de atendimento, mas os resultados falam por si. Hoje temos 12 especialidades ativas e a fila praticamente zerada”, revela.

Desde a implementação, o município já realizou 1.258 teleconsultas. Para a médica Marisol Bárbara Ramírez, que atua no município, a nova dinâmica trouxe ganhos assistenciais e profissionais: “A telemedicina revolucionou o cuidado aqui. Ganhamos tempo, resolutividade e conhecimento com o suporte de especialistas dos grandes centros”.

A paciente Rosângela Garcia, em acompanhamento para uma doença autoimune, elogia o acolhimento: “Sou muito bem assistida, com atendimento humanizado e no conforto da minha casa. A telemedicina deu um salto na qualidade do meu tratamento”.

A secretária Cristina destaca ainda o papel da SES no fortalecimento da estratégia: “A teleinterconsulta democratiza a saúde. Caracol tem acesso a especialistas renomados sem precisar sair do município. Agradecemos ao Dr. Maurício Simões e à equipe técnica da Saúde Digital do Estado por essa parceria”.

Eva Aguilera, outra paciente atendida, reforça o impacto positivo: “Estou curada. Acredito que não só eu, mas muita gente está sendo bem atendida. Isso fez toda a diferença”.

Com estruturação local e suporte estadual, Caracol demonstra como o uso inteligente de ferramentas digitais pode ampliar o acesso a especialistas, reduzir desigualdades e qualificar a atenção em saúde mesmo nos municípios de pequeno porte.

Estruturação da rede e adesão dos municípios

A Superintendente de Saúde Digital, Marcia Bogena Cereser Tomasi, destaca o trabalho contínuo de estruturação e apoio aos municípios de Mato Grosso do Sul para a implementação e o uso de ferramentas de saúde digital. Segundo ela, o avanço da telemedicina e de outros recursos digitais representa um passo importante para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de saúde em todo o estado.

“Nosso papel na Superintendência de Saúde Digital é apoiar os municípios em cada etapa. Isso envolve desde a estruturação tecnológica necessária, garantindo que tenham os equipamentos e a conectividade, até o suporte técnico e a capacitação das equipes de saúde”, afirma Tomasi. Ela enfatiza que a adesão dos municípios a essas iniciativas é um fator central para o sucesso da estratégia.

“A adesão é a chave para que a saúde digital alcance seu potencial máximo. Quando uma prefeitura adere e se engaja, ela não só oferece um serviço mais rápido e eficiente para sua população, como também contribui para um sistema de saúde mais integrado e robusto em nível estadual”, explica a Superintendente. Tomasi ainda ressalta que essa parceria permite superar barreiras geográficas e levar atendimento especializado a regiões que antes enfrentavam dificuldades, democratizando o acesso à saúde para todos os cidadãos sul-mato-grossenses.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação Prefeitura de Caracol e Arquivo SES