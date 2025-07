Curso que prepara GVT para temporada começa na segunda, 7 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Os 71 classificados na primeira fase do Processo Seletivo para Guarda Vidas Temporário (GVT) durante a temporada de verão 2025/2026 darão início à segunda fase do processo seletivo na segunda-feira, 7.

Após serem aprovados no teste de aptidão física, que contou corrida e natação, os candidatos passarão por um treinamento, que acontece até o dia 12 de outubro, com carga horária diária de seis horas por dia e dois estágios operacionais no final de semana. A formação vai até o dia 25 de julho.

Ao Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário caberá a realização de prevenção e salvamento, além da limpeza e conservação das dependências de seu local de trabalho e de seus materiais de serviço.

Este ano, além de aumentar o número de profissionais (poderão ser contratados até 50 Auxiliares de Guarda-Vidas Temporários (AGVT)), a prefeitura também ampliou o tempo de contrato. O prazo será de 150 dias, podendo ser prorrogado por mais 150 dias, conforme a necessidade operacional.

“Esse é um investimento fundamental para proteger vidas. Desta vez, estamos aumentando tanto o efetivo quanto a duração do contrato, justamente para oferecer mais segurança aos moradores e turistas que frequentam nossas praias”, salientou a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal.

Cada profissional receberá remuneração de R$ 2.483,86, além de adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo federal. Os selecionados atuarão diretamente na prevenção de afogamentos e salvamentos, além de colaborar na manutenção dos postos de trabalho.

Edital completo: www.ubatuba.sp.gov.br/concursos.

Confira a listagem de classificados: