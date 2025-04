Comutran de Ubatuba organiza primeira reunião ordinária de 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Conselho Municipal de Trânsito de Ubatuba (Comutran) já tem a data da sua primeira reunião em 2025: o encontro acontece no dia 29 de abril, às 10h, na Sala de Reuniões da Diretoria Municipal de Trânsito, localizada na avenida Dona Maria Alves, nº 958, no Centro.

A pauta inclui a posse e apresentação da nova composição da Mesa Diretora do conselho. Também serão discutidos os desafios que o órgão deverá enfrentar ao longo do ano.

Entre os temas específicos da reunião, estão a análise do que trata da proposta de alteração da natureza e da denominação da avenida Escultor e Pintor da Motta, além do estudo de viabilidade para a implementação de mãos binárias no bairro do Itaguá.

“O Conselho Municipal de Trânsito cumpre um papel fundamental no planejamento e na organização da mobilidade urbana, contribuindo para decisões mais técnicas e participativas no trânsito da cidade”, reforçou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.