Novas empresas vão divulgar suas vagas de emprego no banco de oportunidades da SMTE – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Decisão é resultado de reunião promovida com empresários na Central do Trabalhador da Ilha – Roberto Moreyra/Prefeitura do Rio

Dez novas empresas da Ilha do Governador vão divulgar suas vagas de emprego no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Na reunião realizada entre equipe da SMTE e empresários, na última quarta-feira (02.03), na Central do Trabalhador da Ilha, também ficou acertada que algumas academias oferecerão vagas em cursos profissionalizantes de dança para pessoas que procurarem cursos de qualificação na Estrada do Dendê, 2.080. As vagas ainda vão ser abertas e serão limitadas.

E, uma vez por mês, a Central do Trabalhador da Ilha oferecerá palestras com certificação da Universidade Estácio de Sá da Ilha. No último sábado, foi iniciado o “Capacita Ilha’’, com palestras na área de administração e psicologia.

– Convidamos o empresariado a se cadastrar no nosso banco de oportunidades. Queremos uma Ilha do Governador cada vez mais rica, desenvolvida. E, para que isso aconteça, precisamos de trabalhadores e trabalhadoras qualificados e de trabalho digno – defendeu o secretário Manoel Vieira, na reunião de quarta-feira.

Durante o encontro, o presidente da Associação Comercial da Ilha, o jornalista José Richard, reiterou a importância dos moradores de 14 bairros e 16 sub-bairros da Ilha serem capacitados. E mais: ressaltou a importância do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e da Baía de Guanabara para o desenvolvimento da região.

– A Ilha tem cerca de 300 mil habitantes e ocupa uma posição estratégica, no meio da Baía. Poderíamos explorar a malha aquaviária e também ampliar os investimentos no aeroporto. É preciso contagiar os empresários para que eles participem afetivamente e efetivamente desse esforço em oferecer mais emprego e qualificação aos moradores da Ilha – defendeu Richard.

Para o professor Rafael Souza, diretor da Central do Trabalhador da Ilha, é importante que as empresas, na hora de contratar, dêem prioridade aos insulanos. Com isso, estarão não só prestigiando os trabalhadores e trabalhadoras da região, mas também reduzindo custos com auxílio transporte, por exemplo.

– Vamos promover encontros mensais aqui na Central para estreitar as parcerias não apenas com empresários, mas também com outras pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento da região – explica Rafael.

Dono de uma academia de dança próxima à Central do Trabalhador, o coreógrafo Leandro Azevedo, tricampeão da Dança dos Famosos, ofereceu disponibilizar gratuitamente algumas vagas de seu curso de capacitação em dança de salão. O Espaço Leandro Azevedo fica na Rua Fernando de Azevedo, 45/101, na Portuguesa.

Participaram ainda do encontro na Ilha do Governador Cristiane Izidoro, subsecretária executiva da SMTE; Claudia Braga, gerente das Centrais do Trabalhador; Rodrigo Toledo, subprefeito da Ilha do Governador; e o gerente executivo local (GEL) da Ilha do Governador II, Rogério Macedo Duarte, além de empresários e representantes de empresas.

Empresas interessadas em divulgar, gratuitamente, suas vagas de emprego no banco de dados da SMTE devem se cadastrar no link: https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE.