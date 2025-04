Criciúma x Operário-PR Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (04/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Criciúma x Operário-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (04) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Criciúma como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Criciúma e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pelo serviço de streaming Zapping TV.

Momento das equipes

O Criciúma conquistou a Recopa Catarinense no início do ano e chega à Série B com o objetivo de retornar para a elite do futebol nacional. A equipe comandada por Zé Ricardo não disputa uma partida oficial há quase um mês e está completa para a estreia.

O Operário-PR, por sua vez, começou o ano com um bom desempenho e conquistou o título paranaense ao vencer o Maringá. A equipe sofreu apenas duas derrotas na temporada, ambas para o Londrina no estadual, em um total de 19 partidas disputadas.

Historicamente, os confrontos entre as equipes são equilibrados, com leve vantagem para o Operário-PR.

Ficha técnica

Partida : Criciúma x Operário-PR

: Criciúma x Operário-PR Competição : 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025

: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025 Data e horário : Sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

: Sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 21h (de Brasília) Local : Estádio Heriberto Hülse, Santa Catarina

: Estádio Heriberto Hülse, Santa Catarina Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Zapping TV (streaming)

Prováveis escalações

Criciúma: Caique Santos; Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade e Juninho; Fellipe Mateus, João Carlos e Neto Pessoa. Técnico: Zé Ricardo.

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph e Feliciano; Fransérgio, Neto Paraíba e Gabriel Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti. Técnico: Bruno Pivetti.

O confronto promete ser equilibrado, com o Criciúma tentando aproveitar o fator casa e o Operário-PR buscando um bom início na competição.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.