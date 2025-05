Prefeitura e Comitê Municipal promovem 11º Seminário de Vigilância ao Aleitamento Materno – Agência de Notícias

O Comitê Municipal de Vigilância ao Aleitamento Materno (CMVAM), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza, no dia 14 de maio, das 8h às 12h30, no Auditório Maracanã (4ª andar) da PUC, a 11ª edição do Seminário CMVAM.

O evento abordará sobre o tema “Proteção ao aleitamento materno e saúde mental da mulher no puerpério e impactos na construção do ser”.

As palestras serão ministradas pelo pediatra e homeopata, Dr. Yechiel Moisés Chencinski; pela pediatra e coordenadora de Políticas de Aleitamento Materno do Distrito Federal, Dra. Miriam Oliveira dos Santos; e pelo psicanalista, Dr. Gabriel Quintiliano.

Para participar, basta se inscrever, gratuitamente, no link: http://tinyurl.com/XIAleitamentoMaterno. As vagas são limitadas. A Faculdade PUC (Campus Sorocaba) fica localizada na Rua Joubert Wey, 290, Vila Boa Vista, na região central da cidade.