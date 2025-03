Equipes do “HumanizAção” acolhem 30 pessoas em situação de rua nesta quinta-feira (27) – Agência de Notícias

Posted on

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituiu, nesta terça-feira (8), um grupo técnico de trabalho interdisciplinar para a realização de estudos voltados para as compras de saúde, incluindo medicamentos, insumos, equipamentos e demais materiais para o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A medida faz parte do Plano de Ação […]