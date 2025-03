Vôlei São José perde, mas se mantém na elite da Superliga

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Viapol Vôlei São José foi superado por 3 sets a 0 pelo Suzano (parciais de 22×25 / 16×25 / 20×25) na noite desta quinta-feira (27), em partida realizada na Farma Conde Arena, válida pela última rodada da fase classificatória da Superliga masculina.

Com o resultado, o time do Vale do Paraíba encerra sua participação no torneio na nona colocação, com 22 pontos, e se mantém na elite do torneio para a próxima temporada. Os suzanenses permanecem na sétima posição, com 32 pontos, e avançam para disputar as quartas de final da competição, diante do Itambé Minas.

Os Gigantes do Vale encerram sua participação na atual temporada e voltam à quadra pelo Campeonato Paulista, com início previsto para o segundo semestre de 2025.

