Penitenciária de Dourados conclui reforma de área destinada a acolhimento de familiares de detentos

Com o objetivo de tornar mais humano e acolhedor o ambiente destinado aos familiares de pessoas privadas de liberdade, foi realizada a reforma completa do espaço destinado ao acolhimento dos visitantes da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). A iniciativa contou com o apoio da 1ª Vara Criminal da comarca.

A obra, viabilizada com recursos próprios, é parte de um esforço da gestão em reforçar os princípios de respeito, cuidado e dignidade dentro do sistema prisional. Segundo o diretor da penitenciária, Elias Costa Gomes, o projeto é uma forma de proporcionar maior tranquilidade a essas pessoas, o que impacta diretamente no ambiente dentro do cárcere e no processo de ressocialização.

Há também bancos de concreto distribuídos sob cobertura e pontos de água e energia elétrica, o que facilita a permanência de visitantes que, muitas vezes, precisam montar barracas e passar a noite no local, especialmente aqueles que chegam de municípios ou estados distantes.

A visitante I.B.E., que viaja semanalmente de Aral Moreira para visitar um familiar na penitenciária, celebrou as mudanças. “Agora temos mais dignidade. Muitas vezes chego na noite anterior para garantir a visita, e esse espaço faz toda a diferença”, agradeceu.

A reforma é um avanço importante dentro da política de humanização da pena e está em consonância com o Programa Pena Justa.