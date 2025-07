Trabalha Rio leva oportunidades de emprego a Bangu e à Ilha do Governador nesta semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo. Foto: Divulgação/SMTE

A van do Trabalha Rio vai esta semana a Bangu e à Ilha do Governador. A primeira parada do serviço de cadastramento e encaminhamento de profissionais para vagas de emprego em empresas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) será nesta terça-feira (1/7) na Rua Roque Barbosa, em frente ao Supermarket, no Jardim Bangu.

Na quarta-feira (2/7), será a vez da Associação de Moradores da Colônia Z10 receber a visita do programa da SMTE, na Praça São Pedro, sem número, na Ilha. E, na quinta-feira (3/7), a ação será na Associação de Moradores do Parque Royal, na Rua Jornalista Alaíde Pires, 35, na Ilha. Todas as ações serão realizadas de 10h às 14h.

– O Rio gerou 351,1 mil empregos formais, de janeiro de 2021 a abril de 2025, segundo dados do Caged. E a cidade foi responsável por quase metade das vagas criadas no estado. Com os esforços que a Prefeitura tem feito para aproximar os empresários dos profissionais em busca de emprego, novas vagas de emprego serão criadas na cidade -, acredita o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link: https://tr.ee/L30k1tDGoz.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.