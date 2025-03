Agência Minas Gerais | Energia gerada pelos foliões em BH seria suficiente para abastecer cerca de 10 mil casas por um mês 

Energia para abastecer quase 10 mil residências durante um mês inteiro. Energia para recarregar um smartphone por mais de 9 milhões de vezes ou deixar mil aparelhos de TV ligados por mais de 6 mil horas. Essas são apenas algumas possibilidades de uso dos cerca de 1,4 milhão de KWh gerados pelos foliões no Carnaval, em Belo Horizonte, caso essa energia pudesse ter sido canalizada para a rede elétrica.

Durante os quatro dias de folia na capital mineira, a Cemig e o Governo de Minas registraram e computaram todo o movimento e vibração da multidão nas ruas e transformaram tudo isso em números. Chamada de Energizômetro, a estrutura, instalada no coração do hipercentro de BH, no cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Amazonas, ia se atualizando em tempo real a partir de dados coletados de diferentes foliões.

Além disso, leituristas acompanharam os blocos de rua e mediram os decibéis dos coros que embalaram as avenidas. Tudo isso foi projetado para os números de atrações e público nas ruas e, assim, foi estimada a energia produzida no Carnaval de Belo Horizonte.

A diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, explicou a iniciativa e falou da materialização da energia gerada nas ruas. “A Cemig distribuiu dezenas de relógios inteligentes para os foliões monitorarem seus passos, calorias queimadas e quilômetros percorridos. Cada pulo, cada dança e cada deslocamento se transformaram em dados para alimentar o Energizômetro. Nós sabemos que a folia em Minas tem uma energia única e lançamos esse desafio para tentar traduzir em números toda essa alegria”, afirmou.

Cemig: energia do Carnaval

Como a maior incentivadora da cultura em Minas Gerais, a Cemig esteve, novamente, ao lado do setor e dos mineiros em mais uma edição do Carnaval da Liberdade. Patrocinar as atrações artísticas, que encantaram e arrastaram multidões durante os dias de folia, é contribuir para dar vida à arte, além de impulsionar a economia criativa com a geração de emprego e renda.

Neste ano, foram mais de 60 projetos com a temática de Carnaval patrocinados pela Cemig, em cerca de 30 cidades, de diferentes regiões do estado. Ao investir no setor cultural do estado, com seus múltiplos e diversos projetos, a Cemig reafirma o posicionamento da Companhia em ser uma indutora do desenvolvimento social e econômico de Minas, reforçando a identidade mineira no cenário nacional e internacional.