Prefeitura convoca mais estagiários aprovados em processos seletivos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba publicou, na última sexta-feira, 27, a retificação da 1ª convocação e a 6ª convocação de candidatos aprovados nos processos de seleção pública de estagiários, conforme os editais nº 01/2025 e nº 03/2024.

Para a retificação da 1ª convocação, referente ao Edital nº 01/2025, os candidatos devem entregar a documentação nos dias 10 e 11 de julho de 2025, no período da manhã, das 9h às 11h30, ou no período da tarde, das 14h às 16h. As vagas são destinadas aos cursos de Ensino Superior em Direito e Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração.

Já a 6ª convocação do Edital nº 03/2024 convoca candidatos inscritos e aprovados nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Serviço Social e Pedagogia. A entrega dos documentos deve ocorrer nos dias 7 e 8 de julho de 2025, no mesmo local e horários.

Confira os documentos necessários para contratação: