Brentford x Aston Villa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (08/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Brentford x Aston Villa acontece hoje, HOJE (08) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Brentford ue tentará a vitória em seu território.

Brentford x Aston Villa: Análise da Partida – Premier League 2024/2025

No sábado, 8 de março de 2025, Brentford e Aston Villa se enfrentam no Gtech Community Stadium, em um jogo válido pela 28ª rodada da Premier League. Ambos os times estão posicionados na parte superior da tabela, com Brentford ocupando a 11ª colocação e Aston Villa logo atrás, na 10ª posição. A expectativa é por um jogo de alto nível, já que as equipes estão se preparando para desafios importantes no campeonato e nas competições europeias.

Desempenho Recente:

Brentford, sob a direção de Thomas Frank, teve um início de temporada instável, com um desempenho impressionante fora de casa, mas um desempenho decepcionante em casa. O time não vence em sua casa desde 7 de dezembro de 2024, com cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos no Gtech Community Stadium. Em contraste, fora de casa, a equipe conquistou quatro vitórias consecutivas na Premier League. A principal estatística que chama a atenção é o impressionante número de 30 gols marcados em casa, o maior total da divisão, embora a defesa continue sendo um ponto fraco, já que o Brentford ainda não conseguiu manter uma folha limpa em sua casa nesta temporada.

Aston Villa, dirigido por Unai Emery, também vive uma temporada de altos e baixos. Embora tenha avançado com confiança para as quartas de final da Liga dos Campeões, derrotando o Club Brugge por 3 a 1, o time teve dificuldades fora de casa na Premier League. As vitórias raras como visitantes têm sido um desafio, com a equipe tendo perdido sete de seus últimos nove jogos longe de casa. No entanto, Villa derrotou o Brentford por 3 a 1 no jogo de ida, em dezembro, e busca sua primeira vitória contra os Bees em um duelo de liga desde a temporada 1946-47.

Equipe e Lesões:

Brentford enfrenta algumas ausências, com Christian Norgaard e Mathias Jensen sendo dúvidas para o jogo, enquanto outros jogadores, como Rico Henry e Sepp van den Berg, seguem fora devido a lesões. Por outro lado, Aston Villa tem um elenco mais completo, com apenas Ross Barkley e Amadou Onana fora de ação devido a lesões.

Previsão de Escalações:

Brentford (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Disasi, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Ramsey; Watkins

Projeção do Jogo:

Este jogo promete ser emocionante, com muitas oportunidades para ambas as equipes. A defesa de Brentford tem mostrado vulnerabilidades, e Aston Villa tem um ataque potente, mas também luta defensivamente, especialmente fora de casa. Um empate parece ser o resultado mais provável, com o jogo terminando em 2 a 2, dado o histórico de dificuldades de Villa após jogos da Liga dos Campeões e a luta de Brentford em casa.

Acompanhe a partida e fique por dentro das estatísticas e resultados ao vivo para mais atualizações!

Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo por canais de esportes do Reino Unido, com horário de início às 17h30 (horário local).

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN