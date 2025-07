Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Anglo American entregam alça viária para beneficiar população e favorecer turismo no Serro

Relacionadas



O governador Romeu Zema realizou, nesta quinta-feira (3/7), a entrega da alça viária do bairro Machadinho, no município do Serro, na região Central de Minas Gerais. O trecho de 1,3 quilômetro está localizado entre o Anel do Serro (MGC-259) e o entroncamento da rodovia MG-010. A alça vai desviar o trânsito de dentro da área urbana da cidade.

O empreendimento é resultado do convênio assinado entre o Governo de Minas e a empresa Anglo American, com investimentos de cerca de R$ 47,5 milhões, e as obras foram conduzidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

























Além disso, o chefe do Executivo destacou a parceria com a mineradora. “É um exemplo de que a parceria público-privada dá certo. Nós fizemos juntos uma obra que vai beneficiar a todos e cabe salientar que a Anglo American desenvolve um trabalho impecável em prol da população, da preservação e da responsabilidade ambiental”.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra), Pedro Bruno, endossou a seriedade da parceria e o compromisso da empresa para assegurar os resultados para a população. “Eu costumo dizer que não há desenvolvimento sem infraestrutura. Por isso, essa parceria com a Anglo American é essencial, pois é uma empresa que gera emprego e renda para a região e, com a nossa infraestrutura, garantimos ainda mais uma melhor qualidade de vida para quem usa a rodovia”.

Além da implantação e pavimentação da alça viária, a parceria permitiu a recuperação de 8 quilômetros do Anel do Serro e a recuperação do pavimento de 13,6 quilômetros da MG-010, do pórtico de boas-vindas de Serro em direção à cidade de Conceição do Mato Dentro.

“Quem vive aqui sabe a dificuldade que era o trânsito antes. A obra tem uma importância social muito grande que vai transformar a mobilidade e conforto de quem vive aqui no Serro ou de quem passa por essa rodovia”, ressaltou o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

A presidente da Anglo American, Ana Sanches, acrescentou que “a alça viária contribuirá para a melhoria da infraestrutura viária da região, com mais qualidade de vida e segurança para a população local. Esse trabalho é mais um exemplo de contribuição duradoura da nossa empresa em prol das comunidades”.

Desenvolvimento

Além de aprimorar a qualidade de vida para a população do bairro Machadinho, as intervenções rodoviárias também vão favorecer as atividades turísticas da região, que oferece diversas atividades, com destaque para o turismo histórico, cultural e gastronômico, especialmente relacionado ao famoso Queijo do Serro.

Durante as obras, a equipe de Meio Ambiente do DER-MG desenvolveu um programa de resgate de flora e de coleta de sementes nas proximidades da estrada, para garantir que a construção ocorresse de forma sustentável, minimizando impactos e promovendo a restauração ecológica.

Foram coletadas 719 gramas de sementes de 719 de frutos da espécie Zeyheria tuberculosa (ipê-felpudo) e 330 sementes de duas matrizes. Todas as sementes coletadas foram encaminhadas para o viveiro da Anglo American, utilizadas para a produção de mudas pela empresa.