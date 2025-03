Programa ‘MS + Aprendizagem’ é tratado em encontro com gestores das escolas estaduais – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O encontro tem intuito de orientar os 348 diretores da REE/MS para uma atuação estratégica, com análise de indicadores educacionais, ao planejamento pedagógico e à implementação de ações eficazes para a melhoria da aprendizagem.

A SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio da Sudeb (Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica), realizou nesta quinta-feira (06), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, o Encontro de Diretores da Rede Estadual de Ensino: Plano de Melhoria das Aprendizagens 2025, parte do programa “MS + Aprendizagem”.

O encontro é direcionado para diretores das 348 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) com intuito de orientar os gestores escolares e coordenadores Regionais de Educação para uma atuação estratégica no Programa “MS + Aprendizagem”, proporcionando uma abordagem voltada à análise de indicadores educacionais, ao planejamento pedagógico e à implementação de ações eficazes para a melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar dos estudantes da Rede Estadual de Ensino.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, na abertura do encontro, mencionou aos gestores escolares a importância do Programa MS + Aprendizagem, “é uma grande oportunidade de levar para nossos gestores a ideia de um programa com foco na aprendizagem, com foco no desenvolvimento, na contenção da reprovação, da evasão, mas acima de tudo, em elevar a qualidade do ensino da nossa rede de ensino. É aquele momento de reunião, de alegria e acima de tudo, de assumir um compromisso com cada criança, jovem e adulto, que depende da nossa rede para elevar a sua qualidade de vida”.

A superintendente de Desenvolvimento da Educação Básica, Adriana Buytendorp mencionou que a iniciativa busca promover uma gestão educacional mais eficiente, embasada em dados e alinhada às diretrizes do programa, contribuindo para o fortalecimento das práticas pedagógicas e qualificação dos processos de ensino e aprendizagem.

“O programa é organizado dentro de uma visão ampla, ele não está reduzido a uma ação única, é um conjunto de ações com três eixos fundamentais que são aprendizagem, trajetória escolar e governança. É um grande trabalho coletivo, colaborativo, de construção de ações e metas a serem atingidas para com finalidade melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. É um programa guarda-chuva que vai ter diversas ações, por exemplo a gente tem que melhorar a coleta de dados, um censo mais assertivo, um trabalho com competências socioemocionais, pois o aluno que se sente acolhido, pertencente a escola, ele não abandona. Então é um grande trabalho em rede e nós da superintendência estamos focando especificamente no eixo aprendizagem com todas essas ações que conversam e que são intersetoriais”, enfatiza Adriana.

O professor Valter Jerônimo Marques de Queiroz, diretor da EE Teotônio Vilela, fala da importância do encontro ”é um momento de aproximar cada vez mais a gestão escolar de todos os órgãos que compõem a Secretaria de Educação. É importante haver esse diálogo, traz motivação, você encontra os seus pares também, um momento de aprendizado, de troca de informações e descontração, conhecemos outros diretores, de outras cidades. O tema tratado hoje, recebemos o ano passado, foi importante, pois não temos tempo no dia a dia para levantar esses dados e quando você recebe já compilados facilita, pensamos as melhores alternativas para se aplicar no cotidiano”.

Participaram do encontro, secretário adjunto de Estado Educação, Sergio Luiz Gonçalves, diretora presidente da Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), Cecília Motta, presidente do Conselho Estadual de Educação, Celi Corrêa Neres, co-fundador e diretor pedagógico do Cenpre (Centro de Práticas e Resultados Educacionais), Raph Gomes Alves, presidente do FEGER (Fórum Estadual dos Gestores Escolares da REE/MS, Márcio Wagner de Souza.

Os diretores participam ainda, no período da tarde de hoje e amanhã (07), durante todo dia, de um ciclo de palestras no auditório da Universidade Estácio de Sá, em Campo Grande.

Adersino Junior, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra/SED