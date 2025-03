Liverpool x Southampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (08/03)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Liverpool x Southampton acontece hoje, HOJE (08) às 12 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Reds ue tentará a vitória em seu território.

Previsão do Jogo: Liverpool x Southampton – Premier League 2024/2025

Data: 8 de março de 2025

Horário: 12:00 (Horário de Brasília)

Estádio: Anfield, Liverpool

Neste sábado, o Liverpool receberá o Southampton no Anfield em um jogo que, no papel, parece ser uma grande discrepância. O Liverpool, líder da Premier League, está em uma busca implacável pelo título nacional e, após uma impressionante vitória por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, chega confiante para este confronto. Por outro lado, o Southampton, ocupando a última posição da Premier League, vem de uma dura derrota por 4-0 para o Chelsea e enfrenta sérios problemas para evitar o rebaixamento.

Forma das Equipes:

Liverpool

O Liverpool continua sua caminhada firme rumo ao título da Premier League, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A equipe está em uma sequência de 24 jogos invictos na liga e segue com uma campanha impressionante, tanto nacional quanto internacional. A vitória sobre o PSG, mesmo com um desempenho defensivo sólido e inspirado, colocou os Reds em uma posição vantajosa na Liga dos Campeões. No campeonato, a equipe de Jürgen Klopp tem sido dominante, especialmente em casa, onde venceu 18 dos seus últimos 20 jogos.

Southampton

Enquanto isso, o Southampton está em uma situação desesperadora na parte inferior da tabela, com apenas 9 pontos em 27 jogos. A equipe vem de uma série de derrotas, sendo a mais recente um pesadelo no Stamford Bridge, onde perdeu por 4-0 para o Chelsea. O treinador Ivan Juric ainda busca uma solução para os problemas defensivos e a falta de consistência da equipe. Com apenas 11 partidas restantes, o Southampton precisa de milagres para evitar o rebaixamento, mas suas chances são extremamente baixas, principalmente devido à distância de 13 pontos para a zona de salvação.

Expectativas do Jogo:

Liverpool

O Liverpool deve dominar amplamente o jogo, aproveitando o bom momento da sua equipe, incluindo a excelente fase de Mohamed Salah, que busca marcar ou dar assistência pela 12ª partida consecutiva no Anfield. Com a liderança do campeonato consolidada, Klopp pode fazer algumas mudanças no elenco, mas ainda assim espera-se um desempenho sólido. A equipe deve pressionar o Southampton desde o início, com a expectativa de uma vitória confortável.

Southampton

Para o Southampton, a missão parece impossível. A equipe está enfrentando uma série de lesões importantes e falta de confiança. Com a defesa fragilizada, incluindo ausências como James Bree e Kyle Walker-Peters, a tarefa será ainda mais difícil. O técnico Ivan Juric terá que encontrar alternativas para resistir ao ímpeto ofensivo do Liverpool, mas parece improvável que os visitantes consigam evitar a derrota.

Previsão de Escalação:

Liverpool (provável escalação):

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Jones; Salah, Elliott, Diaz; Nunez.

Southampton (provável escalação):

Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellis, Bednarek, Bella-Kotchap, Manning; Fernandes, Ugochukwu, Smallbone, Sulemana; Onuachu.

Resultado Esperado:

Dado o grande abismo entre as duas equipes, a previsão é de uma vitória esmagadora do Liverpool. O Southampton, em sua situação atual, dificilmente conseguirá resistir à pressão de um Liverpool que está em busca de mais três pontos para consolidar sua liderança. A previsão é de um 5-0 para os donos da casa, que devem aproveitar a partida para aumentar sua vantagem na Premier League.

Previsão de Resultado: Liverpool 5-0 Southampton.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN