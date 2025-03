PALPITES Deportes Iquique x Alianza Lima Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (04/03), ESCALAÇÕES

O jogo entre Deportes Iquique x Alianza Lima acontece Hoje (04) às 19 hs. O mandante da partida Iquique QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Deportes Iquique x Alianza Lima – Onde assistir, escalações e arbitragem da Pré-Libertadores

Deportes Iquique e Alianza Lima se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, pela terceira fase da Pré-Libertadores. A equipe que avançar no confronto de ida e volta garantirá uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+.

Como chegam as equipes

Deportes Iquique

A equipe chilena vem de uma derrota polêmica para a Universidad Católica no Campeonato Chileno, onde teve dois jogadores expulsos e um gol anulado nos acréscimos. Apesar do revés, o técnico Miguel Cheíto Ramírez poderá contar com força máxima para tentar sair na frente no confronto.

Alianza Lima

O Alianza Lima chega embalado após uma classificação histórica sobre o Boca Juniors na Bombonera. No entanto, o time peruano terá desfalques importantes: Paolo Guerrero e Erick Noriega estão suspensos, enquanto Pablo Ceppelini e Jean Pierre Archimbaud estão lesionados. A boa notícia é que Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Kevin Quevedo e Hernán Barcos estão disponíveis para o jogo.

Prováveis escalações

Deportes Iquique:

Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, Carlos Rodríguez e Hans Salinas; Diego Fernández, César Fuentes e Enzo Hoyos; César González, Steffan Pino e Edson Puch.

Técnico: Miguel Cheíto Ramírez

Alianza Lima:

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Alan Cantero, Eryc Castillo e Kevin Quevedo; Hernán Barcos.

Técnico: Néstor Gorosito

Arbitragem

Árbitro: Flavio de Souza (BRA)

Flavio de Souza (BRA) Assistentes: Guilherme Camilo (BRA) e Neuza Back (BRA)

Guilherme Camilo (BRA) e Neuza Back (BRA) VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Palpite

O Alianza Lima chega como favorito pelo momento vivido, mas as ausências de Guerrero e Noriega podem pesar contra. Já o Deportes Iquique, jogando em casa, deve adotar uma postura ofensiva para buscar um bom resultado. Palpite: empate em 1×1.

