Museu Histórico Sorocabano tem atividades especiais de férias neste mês de julho – Agência de Notícias

Oficinas de arqueologia e de xilogravura, contação de histórias indígenas e visitas noturnas ao acervo fazem parte da programação gratuita

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará neste mês de julho uma programação especial de férias no Museu Histórico Sorocabano (MHS). As atividades, gratuitas e com vagas limitadas, são voltadas ao público de todas as idades. As inscrições já podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], citando a ação escolhida e a data.

Abrindo a programação especial, no dia 10 de julho, das 14h às 17h, acontecerá a oficina de escavação arqueológica, voltada a crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos. Durante a ação, os participantes terão uma pequena aula sobre arqueologia, seguida de uma visita mediada ao MHS, vivenciando, de forma prática, uma escavação arqueológica simulada.

O MHS conta com material arqueológico histórico e pré-colonial riquíssimo, como urnas funerárias, cerâmicas, pedras lascadas, machados líticos, pontas de flecha, entre outras. Inclusive, o Museu Histórico Sorocabano é um dos poucos do sudoeste paulista que pode receber acervo arqueológico pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro.

Já nos dias 16 e 23 de julho, adultos e crianças poderão se inscrever para visitas noturnas às exposições do MHS. Os passeios acontecerão das 18h30 às 20h, e durante a atividade os visitantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do casarão bandeirante, onde o museu é instalado, e detalhes sobre os objetos expostos. A visita contará com surpresas para os participantes, entre elas, a participação especial de um personagem histórico. Para o passeio na área externa, o público poderá levar lanternas.

No dia 25 de julho, às 10h, a população terá a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura indígena na oficina de contação de histórias, com as comunidades Mundukuru e Tikuna. A atividade é aberta ao público geral.

Finalizando a programação de férias, no dia 29 de julho, a partir das 10h, crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos poderão participar de uma oficina de xilogravura, que será realizada nos jardins do MHS.

O Museu Histórico Sorocabano está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99163-5742.