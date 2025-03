PALPITES Melgar x Cerro Porteño Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (05/03), ESCALAÇÕES

Por MRNews



O jogo entre Melgar x Cerro Porteño acontece Hoje (05) às 19 hs. O mandante da partida Melgar QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: notícias do ABCD

Melgar x Cerro Porteño – Onde assistir, escalações e prévia da partida pela Pré-Libertadores

Melgar e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental de la UNSA, no Peru, pela terceira fase da Taça Conmebol Libertadores 2025. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da competição.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e pelo streaming Star+.

Como chegam as equipes

Melgar

O Melgar vem mostrando um desempenho competitivo nesta fase preliminar da Libertadores. Jogando em casa, a equipe peruana aposta na força da torcida e no entrosamento de seu elenco para buscar a vitória. O técnico deve manter sua formação ofensiva para tentar abrir vantagem antes do jogo de volta.

Cerro Porteño

O Cerro Porteño chega embalado e com números superiores em relação ao adversário. Com média de 7,5 finalizações por jogo e 7 escanteios por partida, o time paraguaio demonstra uma postura ofensiva consistente. Além disso, tem sido uma equipe disciplinada, recebendo poucos cartões amarelos. O técnico deve apostar em uma estratégia equilibrada para sair do Peru com um bom resultado.

Números das equipes na Libertadores 2025

Finalizações (média por jogo): Melgar – 3,5 | Cerro Porteño – 7,5

Melgar – 3,5 | Cerro Porteño – 7,5 Escanteios (média por jogo): Melgar – 3,5 | Cerro Porteño – 7

Melgar – 3,5 | Cerro Porteño – 7 Cartões amarelos (média por jogo): Melgar – 4,5 | Cerro Porteño – 2

Melgar – 4,5 | Cerro Porteño – 2 Expulsões: Nenhuma das equipes sofreu expulsões até o momento.

Palpite

O Cerro Porteño vem se mostrando mais eficiente ofensivamente, mas jogar no Peru nunca é fácil. O Melgar deve impor dificuldades e buscar um resultado positivo em casa. Palpite: empate em 1×1 ou vitória apertada do Cerro Porteño.

