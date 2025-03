Salas de vacinas e pontos móveis retomam a programação preventiva nesta Quarta-feira de Cinzas

Durante as festividades de Carnaval, a Prefeitura de João Pessoa manteve os serviços destinados à vacinação, pontos móveis e salas de vacinas, suspensos. As atividades serão retomadas nesta Quarta-feira de Cinzas (5), com a oferta dos imunizantes disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação para toda população que precise atualizar a caderneta ou tomar as vacinas das campanhas ativas.

“Chamamos e alertamos aquelas pessoas que estão com a caderneta ou o cartão de vacina aprazados, com datas de retorno para iniciar ou completar o esquema vacinal, que pode ser feito em qualquer serviço de saúde mais próximo da sua residência. Nesta Quarta-feira de Cinzas, os serviços da Rede Municipal de Saúde e pontos móveis disponibilizarão essa assistência preventiva a partir das 12h”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoal.

Para garantir a assistência, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza diversos serviços de saúde e os três pontos móveis para vacinação, com horários diferenciados. Os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá, atendendo a população com serviços de vacinação até as 21h, com a oferta de todos os imunizantes que integram o Calendário Nacional.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

USF Integrada Cruz das Armas

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)