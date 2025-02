Moradores de Mangabeira prestigiam prévia do Carnaval Tradição

A noite desta sexta-feira (7) foi de prévia carnavalesca na Praça do Coqueiral, no bairro de Mangabeira. Moradores e turistas se reuniram para ver as oito agremiações que apresentaram música, alegria e desenvoltura. Realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com a Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Liga Carnavalesca e Associação das Ala Ursas, as prévias carnavalescas seguem, neste sábado (8), no bairro Esplanada e domingo (9), na Torre. As ações seguem até 23 de fevereiro, sempre a partir das 19h.

“É uma alegria para nós, da Prefeitura de João Pessoa, realizar um novo momento das nossas prévias de Carnaval. Nós estamos concretizando esse movimento em 12 bairros. Começamos no último dia 31 e hoje estamos em Mangabeira, um bairro muito importante para a cultura e a economia da cidade. Trouxemos para cá as nossas ala ursas, as escolas de samba, clubes de frevo, tribos indígenas carnavalescas para que possam fazer um esquenta, um momento de preparação para o nosso Carnaval”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele pontuou que, seguramente, o Carnaval 2025 de João Pessoa vem muito forte e intenso. “Não apenas o Carnaval Tradição, mas o Folia de Rua, a Via Folia com os blocos independentes. Temos falado em vários momentos que João Pessoa tem Carnaval, um Carnaval que é bonito, intenso e forte. Estamos trabalhando de domingo a domingo para que a cidade tenha uma excelente festa carnavalesca”, acrescentou.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Edson Pessoa, comemorou o sucesso do evento. “Nós estamos aqui fazendo esse trabalho em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, com a Funjope, trazendo para a Praça do Coqueiral uma prévia do Carnaval Tradição. As pessoas dessa área estão adorando porque aqui raramente havia uma apresentação como esta”, afirmou.

Se apresentaram nesta sexta-feira a Ala Ursa Amigo Batucada, Clube de Frevo Bandeirantes da Torre, Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo, Ala Ursa Urso Alegria do Panda, Ala Ursa Urso Gorila Louco, Tribos Indígenas Guanabara, Jaçanã e Xingu.

Público – Quem foi à Praça do Coqueiral, seja morador ou turista, aprovou o evento. “Quando eu cheguei em João Pessoa, já fui na página da Prefeitura porque o meu interesse, como turista, não era conhecer o que os turistas normalmente conhecem. Eu queria entrar na cidade, conhecer a gastronomia, o tipo de música que as pessoas escutam, a arte que consomem. Estou amando essa praça, ouvir as pessoas e estou encantada. Ter esse espaço como um ponto de cultura que sai do Centro da cidade e vem para os bairros é muito valioso e importante. Parabéns para a Prefeitura por essa iniciativa”, elogiou a psicóloga Viviane Ribeiro, do Paraná.

A analista de processos Kélvia Trentin, também do Paraná, elogiou a iniciativa. “Estou em João Pessoa a passeio, mas acho que ter esse momento cultural é muito importante tanto para a comunidade local quanto para a cidade como um todo. Eu gostei porque tem muita criança e tê-las incluídas desde pequenininhas é algo muito bom”, declarou.

Para o coreógrafo Walderez Carvalho, morador de Mangabeira, é muito importante a realização dos festejos em diversos pontos da cidade. “A Prefeitura está fazendo um grande trabalho dessa forma, inclusive porque valoriza o Carnaval nos bairros. Além disso, para mim e para quem mora por aqui, é excelente porque fica pertinho de casa. A criançada e os idosos podem curtir as apresentações”, pontuou.

Na opinião da cabeleireira Luciana Araújo, é um momento representativo. “É a tradição, a cultura perto da gente, inclusive, trouxe as crianças. É muito bonito de se ver.

Segurança – A programação do Carnaval de João Pessoa conta com a parceria de diversas secretarias municipais, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu-JP, Guarda Civil Metropolitana, garantindo a segurança dos foliões durante todo o evento.

Programação – Neste sábado (8), as apresentações serão na Rua Lourenço César, no bairro Esplanada, com as participações das Ala Ursas Urso Pardo, Urso Branco do 13 e Alpha, Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília e Tribos Indígenas Pele Vermelha e Guanabara.

Já no domingo (9), a programação segue na Avenida Carneiro da Cunha, no bairro da Torre, com as Ala Ursas Urso Alegria, Urso da Paz e Anos Dourados, Clubes de Frevo Gigantes da Torre e Adolescente e Criança Feliz, Tribo Indígena Ubirajara. Haverá apresentação também dos Clubes de Frevo Bandeirantes da Torre e A Corda do Frevo da Torre, Escolas de Samba Acadêmicos do Ritmo e Malandros do Morro, Tribo Indígena Xavantes e Clube São Rafael Frevo e Folia.

Confira a programação completa:

14/02 – (sexta-feira)

Bairro São José – Rua Edmundo Filho

Ala Ursa Urso Treme Terra, Ala Ursa Urso Solitário, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Ala Ursa Urso Selvagem, Ala Ursa Urso Celebridade, Escola de Samba Pavão de Ouro, Tribo Indígena Xingu.

15/02 – (sábado)

Bairro José Américo – Rua Alcides de Miranda Henrique

Ala Ursa Urso Canibal, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Ala Ursa Urso Branco do 13, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Guanabara, Clube de Frevo Alegria do Frevo, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Pataxós, Escola de Samba Pavão de Ouro.

16/02 – (domingo)

Bairro Cruz das Armas – Rua Presidente Félix Antônio

Ala Ursa Urso Panda, Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Solitário, Tribo Indígena Papo Amarelo, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Tupi Guanabara, Tribo Indígena Tabajaras, Tribo Indígena Africanos.

21/02 – (sexta)

Bairro Roger – Rua Juiz Gama e Melo

Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Macaco Louco, clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tabajaras, Escola de Samba Unidos do Roger, Escola de Samba Império do Samba.

22/02 – (sábado)

Bairro Mandacaru – Porto de João Tota

Ala Ursa Urso Branco e Cia de Mandacaru, Ala Ursa Urso Celebridade, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Selvagem, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Jaçanã, Tribo Indígena Xingu.

23/02 – (domingo)

Bairro Jaguaribe – Avenida Floriano Peixoto

Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso da Paz, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Tribo Indígena Papo Amarelo, Tribo Indígena Pele Vermelha, Escola de Samba Guardiões do Samba, Clube de Frevo Adolescente e Criança Feliz, Ala Ursa Gorila Louco.