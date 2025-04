Programa “PTS na Escola” leva suas ações educativas para a E.M. “Dr. Milton Leite de Oliveira”, em Brigadeiro Tobias

Fotos: PTS/Divulgação

As ações educativas do Programa “PTS na Escola”, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Educação (Sedu), estão em uma nova unidade, desta vez na E.M. “Dr. Milton Leite de Oliveira”, no bairro de Brigadeiro Tobias, na Zona Leste, onde os alunos do Ensino Fundamental participam das atividades dessa iniciativa, que proporciona aulas com foco em tecnologia nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

Por meio do projeto, que tem parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), um ônibus adaptado vai até as escolas, permanecendo cerca de dez dias em cada unidade, para levar aulas e oficinas de robótica, ciência e tecnologia aos estudantes. As aulas também são realizadas nas salas maker, em unidades que possuem esse espaço, como é o caso da escola “Dr. Milton Leite de Oliveira.

“O projeto começou nesta quarta-feira (8), e já está sendo realizado na nossa sala maker, com grande entusiasmo dos alunos. Esperamos que, com essas atividades, nossos estudantes possam desenvolver habilidades essenciais nas áreas de robótica, ciência e tecnologia, estimulando a criatividade, o trabalho em equipe e o pensamento crítico”, afirma a diretora da escola, Juliana Costa Araújo Duarte. “Acreditamos que será uma experiência transformadora para eles e que contribuirá significativamente para o seu aprendizado. Para a escola, a implementação dessas atividades também é de grande importância, pois oferece uma aprendizagem inovadora e prepara os alunos para os desafios do mundo digital e tecnológico”, completa.

Para a presidência do Parque Tecnológico de Sorocaba, o programa “PTS na Escola” tem um importante papel na formação desses estudantes. “Transmitir às crianças e jovens noções de robótica, programação, lógica, eletrônica, entre outras ciências, por meios de nossos programas, é um dos pilares do nosso Parque Tecnológico. E isso é extremamente gratificante para nós”, destaca o presidente do PTS, Nelson Cancellara.