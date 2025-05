Horizonte x Treze ; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Horizonte x Treze: onde assistir ao vivo, estatísticas e últimos resultados – Série D (10/05/2025)

O confronto entre Horizonte e Treze acontece neste sábado, 10 de maio de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam ao duelo em momentos distintos na competição e precisam da vitória para se manterem vivas na briga por uma vaga no G4 do grupo.

Onde assistir Horizonte x Treze ao vivo?

A partida entre Horizonte x Treze terá cobertura ao vivo pelo Flashscore.com.br, com livescore em tempo real, estatísticas completas, escalações, artilheiros e dados históricos. Algumas casas de apostas como Bet365, EstrelaBet, Superbet e EsportivaBet também oferecem streaming ao vivo, desde que o usuário tenha saldo em conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Estatísticas recentes das equipes

Últimos jogos do Horizonte:

04/05 – Ferroviário 1×0 Horizonte (Série D) – Derrota

– Ferroviário 1×0 Horizonte (Série D) – Derrota 27/04 – Santa Cruz 4×0 Horizonte (Série D) – Derrota

– Santa Cruz 4×0 Horizonte (Série D) – Derrota 19/04 – Horizonte 0x0 América-RN (Série D) – Empate

– Horizonte 0x0 América-RN (Série D) – Empate 23/02 – Maracanã 1×0 Horizonte (Campeonato Cearense) – Derrota

– Maracanã 1×0 Horizonte (Campeonato Cearense) – Derrota 16/02 – Horizonte 2×3 Maracanã (Campeonato Cearense) – Derrota

O Horizonte ainda não venceu na Série D 2025, somando um empate e duas derrotas, com o ataque zerado e a defesa sofrendo 5 gols nos últimos dois jogos.

Últimos jogos do Treze:

04/05 – Treze 1×0 Sousa (Série D) – Vitória

– Treze 1×0 Sousa (Série D) – Vitória 26/04 – América-RN 4×0 Treze (Série D) – Derrota

– América-RN 4×0 Treze (Série D) – Derrota 20/04 – Treze 0x1 Santa Cruz (Série D) – Derrota

– Treze 0x1 Santa Cruz (Série D) – Derrota 15/03 – Botafogo-PB 0x0 Treze (Pré-Copa do Nordeste) – Empate

– Botafogo-PB 0x0 Treze (Pré-Copa do Nordeste) – Empate 08/03 – Treze 1×2 Botafogo-PB (Pré-Copa do Nordeste) – Derrota

O Treze busca embalar após a vitória contra o Sousa, mas ainda apresenta irregularidade, especialmente fora de casa, onde vem de derrota pesada contra o América-RN.

Estatísticas e livescore

O Flashscore.com.br disponibiliza uma cobertura completa em tempo real com:

Placar minuto a minuto

Estatísticas de posse de bola, finalizações e faltas

Escalações confirmadas e substituições

Dados H2H (confrontos diretos)

Classificação atualizada da Série D

Acompanhe os destaques da partida e atualizações ao vivo direto da plataforma.

Palpites e odds para Horizonte x Treze

As principais casas de apostas já divulgaram suas cotações para o jogo, com equilíbrio nas odds:

Bet365 : Horizonte (1) – X (empate) – Treze (2)

: Horizonte (1) – X (empate) – Treze (2) Betano, EstrelaBet, Superbet e EsportivaBet também oferecem apostas ao vivo e pré-jogo, além de promoções para novos usuários.

Conclusão

O duelo entre Horizonte e Treze é crucial para ambas as equipes na briga por pontos na Série D. O Treze tenta embalar após uma vitória apertada, enquanto o Horizonte busca sua primeira vitória na competição e corre contra o tempo para reagir.

