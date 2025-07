Festival de Inverno do Vicentina Aranha tem música e gastronomia

Paula Pessoa





Governança

*Com informações do Parque Vicentina Aranha

O mês de aniversário de São José dos Campos será movimentado e repleto de opções no Parque Vicentina Aranha, na região central, com o Festival de Inverno.

Nos dias 11, 12 e 13 de julho, o Blues e o Folk vão tomar conta do Vicentina na 4ª edição do Festival de Inverno do Parque, evento que integra o calendário de comemorações aos 258 anos do município.

O festival contará com shows com nomes nacionais e internacionais do Blues e do Folk, intervenções com guitarra, gaita solo, one man band e outras linguagens musicais, palestras sobre o universo do Blues, além de um espaço gastronômico com comidas temáticas, cervejas artesanais e cafés especiais.

A curadoria é do gaitista e produtor cultural joseense Marcelo Naves. Com mais de 30 anos de carreira e residente no Texas, nos Estados Unidos, Naves já tocou ao lado de lendas do Blues como Diunna Greenleaf, Willie “Big Eyes” Smith e Rick Estrin. É idealizador e curador de festivais tradicionais como o Festival de Blues de Jacareí e do projeto Blues no Municipal, em São José dos Campos.

Bidu Sous, primeira mulher no Brasil a lançar álbum de Blues tradicional está na programação | Foto: Divulgação

Destaques

Abrindo a 4ª edição do Festival, na sexta, às 19h30, a atração internacional Candice Ivory apresenta o show “When the Levee Breaks”, uma homenagem à pioneira do blues Memphis Minnie. Ao lado dos The Simi Brothers, a apresentação promete um encontro potente com o melhor do Blues mundial.

No sábado, a programação começa às 12h com uma intervenção com o cantor e guitarrista Lukaschek, trazendo à tona seu virtuosismo e convidando o público para uma viagem musical. Ao longo do dia, outras intervenções, shows e uma palestra com o produtor e historiador Chico Blues vai apresentar a história do gênero no Brasil. Fechando a noite, às 19h, com mais de 30 anos de trajetória e reconhecido como o mais antigo one man band do Brasil, o multi-instrumentista Vasco Faé faz um show que celebra sua carreira, marcada por inovação, versatilidade e paixão pelo Blues.

No domingo, às 9h30, Tutty Harp e o Groove Improvisado apresenta uma experiência musical rica, plural e surpreendente, na qual a gaita assume o centro do palco. E encerrando o Festival, às 10h30, Bidu Sous, primeira mulher no Brasil a lançar um álbum de Blues tradicional com composições autorais, traz suas influências e identidade musical única, promovendo um encontro do lamento do Blues com a alma brasileira.

O cantor e guitarrista Lukaschek fará uma intervenção no sábado | Foto: PMSJC

Gastronomia

O espaço gastronômico do Festival de Inverno funcionará na sexta, das 17h às 21h, no sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 10h às 14h.

Mais informações podem ser conferidas no site do Parque Vicentina Aranha www.pqvicentinaaranha.org.br e nas redes sociais.

A programação do 4º Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha conta com patrocínio da Embraer, Mercadinho Piratininga, Uniodonto São José dos Campos e DM, apoio da Unimed São José dos Campos e NipBR. Com realização da Lei de Incentivo Fiscal (LIF), Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura de São José dos Campos. A gestão é feita pela AFAC – Organização Social de Cultura.

Confira a programação:

11/07 | Sexta-feira

Palestra “O Blues no Vale”

Com o músico e produtor cultural Danilo Simi

Horário: 18h30 às 19h30

Local: Bambuzal

Música com Candice Ivory & The Simi Brothers

Horário: 19h30 às 20h50

Local: Bambuzal

12/07 | Sábado

Intervenção com Lukaschek

Horário: 12h às 13h

Local: Palco Street

Música com Lucas Espildora

Horário: 13h às 14h20

Local: Bambuzal

Intervenção Mustache e os Apaches

Horário: 14h30 às 15h45

Local: Palco Street

Música com Daniel Granado

Horário: 16h às 17h20

Local: Bambuzal

Palestra “O Blues no Brasil”

Com o produtor e historiador Chico Blues

Horário: 17h30 às 18h45

Local: Bambuzal

Música com Vasco Faé

Horário: 19h às 20h20

Local: Bambuzal

13/07 | Domingo

Intervenção com Tutty Harp e o Groove Improvisado

Horário: 9h30 às 10h20

Local: Palco Street

Música com Bidu Sous

Horário: 10h30 às 11h30

Local: Bambuzal

Serviço

4º Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha

Data: 11, 12 e 13 de julho de 2025

Endereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, 302 Vila Adyanna

São José dos Campos/SP

Site: www.pqvicentinaaranha.org.br

Redes sociais: @parquevicentina



MAIS NOTÍCIAS



Governança