Hong Kong x Manchester United; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS 2025

Prévia: Hong Kong x Manchester United – escalações, notícias e previsão

Amistoso Internacional de Clubes – Sexta-feira, 30 de maio de 2025

Horário: 9h (de Brasília)

Local: Hong Kong Stadium

O Manchester United encerra sua turnê de pós-temporada pela Ásia com um amistoso diante da seleção nacional de Hong Kong nesta sexta-feira, buscando uma recuperação após a decepcionante derrota para os ASEAN All-Stars.

Situação das equipes

Após um ano desastroso, o técnico Ruben Amorim declarou estar em um momento de “recomeço” com os Red Devils. No entanto, a recente derrota por 1 a 0 para a equipe mista do Sudeste Asiático deixou um gosto amargo entre os torcedores – inclusive com vaias de parte dos mais de 72 mil presentes em Kuala Lumpur.

Além de confirmar a ausência em competições europeias pela segunda vez em 35 anos, o United soma agora 12 derrotas desde janeiro. A última vitória consecutiva da equipe foi em março, o que evidencia a crise de desempenho.

A partida contra Hong Kong, que segundo a imprensa deve render cerca de £8 milhões ao clube inglês, será o último compromisso antes das férias e da pré-temporada marcada para julho.

Hong Kong, por sua vez, aparece como um oponente mais entrosado do que o time asiático enfrentado anteriormente, já que seus jogadores têm convivência frequente em convocações internacionais. A equipe comandada por Ashley Westwood, ex-jogador do próprio United, vinha de sete vitórias seguidas até empatar sem gols com Singapura em março.

Essa será a primeira vez que Hong Kong encara o Manchester United desde 2005, quando perderam por 2 a 0 em um amistoso comandado por Sir Alex Ferguson.

Forma recente

Hong Kong (últimos jogos): ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ➖

Manchester United (últimos jogos): ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌

Notícias das equipes

O United não contará com Lisandro Martínez, Leny Yoro e Noussair Mazraoui, todos lesionados. Os veteranos Victor Lindelöf e Christian Eriksen também não viajaram, por questões pessoais. Por outro lado, Jonny Evans está à disposição e deve se despedir do clube nesta partida.

Após usar 25 jogadores diferentes na Malásia, Amorim deve promover novo rodízio. Jovens como Shea Lacey, Jaydan Kamason, Tyler Fredricson, Jack Moorhouse e Sekou Koné devem ganhar minutos. Garnacho e Bruno Fernandes, mesmo envolvidos em especulações, devem atuar novamente.

Do lado de Hong Kong, apenas um jogador atua fora do país: o atacante Michael Udebuluzor, do VfR Mannheim, da quinta divisão da Alemanha. O experiente Wong Wai (55 jogos) e o brasileiro naturalizado Everton Camargo (9 gols em 17 partidas) são os principais destaques ofensivos.

Prováveis escalações

Hong Kong:

Tse; Yue, Gerbig, Helio, Sun, Tan, Fernando, Ngan, Everton Camargo, Wong Wai, Udebuluzor

Manchester United:

Bayindir; Fredricson, Maguire, Heaven; Dalot, Mainoo, Collyer, Amass; Moorhouse, Fernandes; Obi

Palpite

Apesar do desempenho decepcionante contra os ASEAN All-Stars, o United ainda entra como favorito. Espera-se uma postura mais séria nesta despedida da Ásia, e mesmo com uma escalação mista, os ingleses devem levar a melhor diante de uma seleção limitada tecnicamente.

Palpite: Hong Kong 0 x 2 Manchester United

