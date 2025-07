Prefeitura realiza pintura de guias, sarjetas e paredões no Anel Viário

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos está executando serviços de pintura manual de guias, sarjetas e paredões de concreto no Anel Viário da cidade. A ação contribui para a melhoria do aspecto urbano e para a segurança no trânsito, garantindo maior visibilidade aos motoristas.

A pintura das guias e sarjetas estão ocorrendo em mais de 6 quilômetros de via do complexo viário que liga vários bairros da cidade. Cerca de 50 trabalhadores estão mobilizados para a realização do serviço diariamente. Os profissionais contam com a ajuda de agentes de trânsito para a sinalização da via.



Equipes da Manutenção da Cidade e da Mobilidade Urbana trabalham em conjunto | Foto: PMSJC

O trabalho de zeladoria reforça o compromisso da Prefeitura com a conservação dos espaços públicos e a qualidade de vida da população. Moradores também podem colaborar informando a necessidade de manutenção ou reparos por meio da Central 156.



MAIS NOTÍCIAS



Manutenção da Cidade