Estrada de Ferro Sorocabana comemora 150 anos com passeios de trem abertos à população – Agência de Notícias

Os 150 anos da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), inaugurada em 10 de julho de 1875, serão comemorados em Sorocaba com passeios de trem abertos à população, na próxima quarta-feira (9), às 10h e às 14h30. As passagens serão distribuídas gratuitamente, de forma antecipada, nesta sexta-feira (4), a partir das 10h, pelo site: https://mpfsorocabana.org.br/. As vagas são limitadas.

Realizados pela Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), os passeios ocorrem como contrapartida à emenda parlamentar do vereador Cristiano Passos, que destinou recursos para manutenção da Locomotiva a Vapor (“Maria Fumaça”) 58 em 2024.

O passeio especial no trem histórico, tracionado por locomotiva a diesel, percorrerá o trecho da antiga Estrada de Ferro Elétrica Votorantim (EFEV), com partida da Estação Dr. Paula Souza, localizada na Rua Dr. Paula Souza, 420, no Centro de Sorocaba, seguindo por, aproximadamente, 2 km até a Fábrica Santa Maria, na Vila Hortência, de onde retorna pelo mesmo trajeto.

A quantidade de passagens é limitada a até três por CPF e 20% dos bilhetes são destinados exclusivamente a cidadãos integrantes do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, sendo obrigatória a apresentação de documentação pessoal e comprovante de cadastro no CadÚnico válido no momento do passeio.