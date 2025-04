Prefeito destaca avanço do programa de pavimentação que já contemplou mais de 230 ruas

A Prefeitura de João Pessoa está com obras avançadas de recapeamento asfáltico no bairro Portal do Sol, especificamente nas ruas Poetisa Guiomar Travassos e Aderbal Maia Paiva. Nesta segunda-feira (28), o prefeito Cícero Lucena esteve no local para acompanhar a evolução dos trabalhos, destacar a melhoria da mobilidade urbana na região e anunciar a ampliação do programa ‘Asfalto Novo’, que já ultrapassa a marca de 233 ruas contempladas em 47 bairros, com investimentos superiores a R$ 90,5 milhões.

“Em plena segunda-feira, à tarde, estamos vendo a Prefeitura cuidando do Portal do Sol, realizando o recapeamento asfáltico. E à noite, esse mesmo trabalho continua na Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, em Mangabeira, um bairro que segue em expansão, com comércio e serviços em crescimento e que também está recebendo esse importante trabalho de infraestrutura”, afirmou o prefeito.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), já foram recuperados mais de 122 quilômetros de vias na cidade, considerando recapeamento e capeamento — quando o asfalto é aplicado em ruas que ainda não possuíam esse tipo de pavimentação. A Seinfra informou ainda que novos contratos serão assinados para garantir a continuidade do programa, atendendo às demandas da população e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), que coordena o plano de mobilidade da cidade.

Confira a relação dos bairros já contemplados com o programa ‘Asfalto Novo’: Cuiá, Gramame, Grotão, Bairro das Indústrias, João Paulo II, José Américo, Mumbaba, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Valentina, Aeroclube, Alto do Céu, Alto do Mateus, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Bairro dos Estados, Pedro Gondim, Jardim Oceania, Tambaú, Torre, Bessa, Miramar, Portal do Sol, Brisamar, Funcionários, Costa e Silva, Tambauzinho, Centro, Bancários, Altiplano, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Distrito Industrial, Mangabeira, Ilha do Bispo, Ernesto Geisel, Água Fria, Jaguaribe, Cabo Branco, Expedicionários, Jardim Veneza, Mandacaru, Oitizeiro, Seixas, Varjão, João Agripino e Tambiá.