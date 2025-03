Saae/Sorocaba conclui reconstrução de travessia sobre córrego no Jardim Magnólia – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba concluiu as obras de reconstrução da travessia sobre o córrego localizado na Rua Evaristo da Veiga, no Jardim Magnólia. As intervenções foram finalizadas na tarde de terça-feira (4) e houve a liberação da via ao tráfego de veículos na manhã desta quarta-feira (5).

A ação teve início em meados de novembro do ano passado, cujos serviços foram executados tendo em vista as chuvas intensas registradas no fim de outubro e início de novembro, as quais ocasionaram o desbarrancamento dos taludes do córrego. De imediato, naquela ocasião, as equipes da autarquia iniciaram os trabalhos de estabilização dos taludes e de demolição do restante da antiga passagem.

Houve a substituição da tubulação sob a ponte, por aduelas de concreto armado, de maior porte e que permitem maior vazão para o córrego, contribuindo, assim, para a drenagem da área. Cada peça foi movimentada com o auxílio de uma escavadeira hidráulica e demais equipamentos específicos. Foram instaladas 23 aduelas de concreto armado, em que cada peça mede 2,5 metros de largura por 2,5 metros altura e um metro de comprimento.

“Estivemos com equipe e máquinas no local, que efetivaram tanto a remoção da antiga travessia, como o deslocamento e assentamento das aduelas de concreto. Durante esses trabalhos, tivemos também equipes envolvidas para adequação das redes de água e esgoto. Ambas tinham as tubulações enterradas na antiga travessia, sendo necessário o desvio delas da nova ponte”, destaca o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

Além disso, gabiões foram construídos dos dois lados da travessia, bem como executado todo aterramento, pavimentação asfáltica, calçadas, instalação de gradil e colocação de grama.

Em paralelo, o córrego passou por processo de manutenção e limpeza, com a retirada de sedimentos no trecho entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Assis Chateaubriand. O local ainda recebeu intervenções da CPFL Piratininga, para troca de poste afetado pelo afundamento da calçada.

A equipe da autarquia continua atenta a todos os córregos que atravessam o município, nos quais são realizados regularmente serviços de manutenção e limpeza, para que o escoamento das águas ocorra da forma mais livre possível, no intuito de combater possíveis cheias.