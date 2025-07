Prefeitura resgata cães que estavam sofrendo maus-tratos na Zona Sul da Capital

Posted on

O fim de semana terá mudanças nas condições do tempo na Zona da Mata e Sul de Minas Gerais. O sábado (8/3) ainda será de tempo estável em quase todo o estado, com possibilidade de chuva na faixa Leste e Sul. No domingo (9/3), a atuação de uma área de baixa pressão nas imediações do […]