Urbes anuncia abertura de credenciamento de motoristas na plataforma URB Drive – Agência de Notícias

Posted on

Nova sinalização do corredor Transcarioca – Divulgação A população recebeu nesta quarta-feira (01/03) 110 novos ônibus do Sistema BRT, que vão circular no corredor Transcarioca – Presidente Juscelino Kubitschek, e a CET-Rio revitalizou a sinalização da via, incluindo as sinalizações vertical (troca de placas, limpeza e reparo) e horizontal da calha do corredor de ônibus […]